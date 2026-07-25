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Nigeria: Máy bay trượt khỏi đường băng lao vào bụi cây, 68 hành khách thoát nạn

Ít nhất 68 hành khách đã may mắn thoát chết sau khi chiếc máy bay của hãng Enugu Air gặp sự cố trượt khỏi đường băng ở sân bay Benin, bang Edo của Nigeria, ngày 23/7.

Mạnh Hùng

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ít nhất 68 hành khách đã may mắn thoát chết sau khi chiếc máy bay của hãng Enugu Air gặp sự cố trượt khỏi đường băng ở sân bay Benin, bang Edo của Nigeria, ngày 23/7.

Truyền thông địa phương cho biết chiếc máy bay mang số đăng ký 5N-ENR đang khai thác đường bay Enugu-Benin-Lagos thì gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay Benin.

Một nguồn tin tại sân bay Benin cho biết sau khi tiếp đất, máy bay trượt khỏi cuối đường băng, lao vào khu vực cây bụi gần đó.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng của Cơ quan Quản lý Sân bay Liên bang Nigeria (FAAN) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và sơ tán toàn bộ hành khách khỏi máy bay.

Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được số lượng thành viên tổ bay có mặt trên máy bay. Rất may, không có thương vong xảy ra.

Giới chức Nigeria cũng chưa công bố nguyên nhân vụ việc, trong khi một cuộc điều tra dự kiến sẽ sớm được tiến hành để làm rõ sự việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Enugu Air #máy bay trượt khỏi đường băng #tai nạn hàng không Benin
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