Đức: Máy bay lao vào nhà dân khiến hai người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hai người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hạng nhẹ xuống một ngôi nhà tại thị trấn Ganderkesee, huyện Oldenburg, bang Niedersachsen, miền Bắc nước Đức.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 25/7 tại khu dân cư trên đường Stettiner Weg, gần thành phố Bremen, khiến lực lượng chức năng phải triển khai chiến dịch cứu hộ, phong tỏa và điều tra kéo dài nhiều giờ.

Theo cảnh sát Oldenburg, vào khoảng 10h56 ngày 25/7 (giờ địa phương), chiếc máy bay hạng nhẹ đã rơi xuống mái một ngôi nhà tại Ganderkesee. Lực lượng chức năng xác định hai người đàn ông (65 và 77 tuổi) có mặt trên máy bay đều thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ ban đầu chỉ tìm thấy một nạn nhân. Người thứ hai được xác định mất tích trong nhiều giờ, do hiện trường phức tạp và phần thân máy bay mắc kẹt trong mái nhà.

Sau khi hoàn tất các biện pháp cứu hộ, cảnh sát xác nhận cả hai người trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa Oldenburg, máy bay đã mất độ cao vì nguyên nhân chưa xác định, trước khi lao xuống khu dân cư.

Chiếc máy bay được cho là vừa cất cánh từ Bremen không lâu trước khi xảy ra tai nạn. Đây là loại máy bay hạng nhẹ một động cơ, bốn chỗ ngồi, do hãng Tecnam của Italy sản xuất, dài khoảng 7,5m và có sải cánh khoảng 10,5m.

May mắn là gia đình sinh sống trong ngôi nhà bị máy bay rơi trúng đã đi vắng vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo cảnh sát, ngoài hai người trên máy bay, không có thêm người bị thương. Vụ tai nạn gây hư hại nghiêm trọng cho phần mái và kết cấu ngôi nhà. Thiệt hại vật chất chưa được xác định cụ thể.

Nhằm bảo đảm an toàn, cảnh sát đã phong tỏa khu vực rộng quanh hiện trường và sơ tán người dân trong bán kính khoảng 100m. Một điểm tiếp nhận được thiết lập tại Schützenhof Ganderkesee để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, cung cấp nước uống và chăm sóc tâm lý.

Đội can thiệp khủng hoảng cũng được triển khai để hỗ trợ những người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn. Điện tại toàn bộ tuyến Stettiner Weg đã tạm thời bị cắt, trong khi vùng trời phía trên khu vực xảy ra tai nạn cũng bị phong tỏa trong thời gian lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đến chiều cùng ngày, những người dân phải sơ tán được phép trở về nhà, nhưng khu vực trực tiếp liên quan đến hoạt động cứu hộ và điều tra quanh hiện trường vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Cảnh sát cho biết công tác thu thập dấu vết đã được tiến hành đồng thời với hoạt động cứu hộ, trong khi các bước điều tra tiếp theo sẽ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Cơ quan Liên bang về Điều tra tai nạn hàng không Đức.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Các hướng điều tra dự kiến tập trung vào hành trình bay, tình trạng kỹ thuật của máy bay, dữ liệu liên lạc, điều kiện vận hành trước thời điểm mất độ cao và các dấu vết thu được từ xác máy bay. Cảnh sát chưa công bố thêm thông tin về các nạn nhân.

Vụ rơi máy bay tại Ganderkesee gây chú ý tại Đức, đặt ra yêu cầu điều tra kỹ lưỡng đối với an toàn khai thác máy bay hạng nhẹ tại các khu vực gần đô thị, đặc biệt trong các giai đoạn cất cánh và bay thấp, vốn được coi là những thời điểm có rủi ro cao trong hoạt động hàng không dân dụng cỡ nhỏ./.

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