Đòn siết quy định mới bảo vệ thương hiệu dầu ôliu Italy

Nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu quốc gia và ngăn chặn tình trạng lập lờ chất lượng, Chính phủ Italy vừa chính thức ban hành quy định ghi nhãn mới đối với dầu ôliu, khẳng định vị thế của một trong những biểu tượng nông nghiệp hàng đầu thế giới.



Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhãn danh giá "dầu ôliu nguyên chất" (Extra Virgin) sẽ chỉ còn được cấp cho những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất theo quy định hiện hành. Tất cả các dòng dầu ôliu được tạo thành từ việc pha trộn nhiều loại dầu khác nhau sẽ hoàn toàn bị cấm sử dụng tên gọi này.



Bộ trưởng Nông nghiệp, Chủ quyền lương thực và Lâm nghiệp Italy, ông Francesco Lollobrigida, nhấn mạnh dầu ôliu không chỉ là sản phẩm tiêu dùng hằng ngày của mọi gia đình mà còn là "linh hồn" của ẩm thực Italy. Do đó, việc siết chặt quy chế ghi nhãn là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp người mua dễ dàng nhận biết, tránh bị nhầm lẫn giữa dầu nguyên chất chuẩn mực và các loại dầu pha trộn.

Cùng với đó là tôn vinh nhà sản xuất chân chính, bảo vệ các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào chất lượng trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ các sản phẩm giá rẻ nhưng gắn nhãn mác lập lờ.



Không dừng lại ở việc ban hành quy định, Chính phủ Italy cho biết sẽ triển khai các đợt kiểm tra, giám sát diện rộng đối với toàn bộ các cơ sở sản xuất và đóng chai trên toàn quốc nhằm đảm bảo quy trình tuân thủ nghiêm ngặt.



Với hơn 1 triệu ha diện tích trồng ôliu, Italy hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu ôliu hàng đầu thế giới. Giới chức kỳ vọng bước đi quyết liệt này sẽ tạo ra "tấm lá chắn" vững chắc cho thương hiệu "Made in Italy," củng cố niềm tin tuyệt đối của người tiêu dùng nội địa và tiếp tục khẳng định vị thế đỉnh cao của dầu ôliu Italy trên thị trường quốc tế./.

Dùng dầu ôliu đúng cách để bảo vệ sức khỏe như thế nào? Việc sử dụng dầu ôliu không qua tinh chế một cách thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, béo phì, bệnh tim mạch, đột quỵ.

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