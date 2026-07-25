Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng chưa từng có

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cháy rừng tại Tây Nam châu Âu đã vượt tầm kiểm soát trong ngày 25/7, buộc số người phải sơ tán khẩn cấp tại Pháp và Tây Ban Nha tăng vọt lên hơn 267.000 người.

Tây Ban Nha đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, trong khi Pháp phải điều động cả máy bay vận tải quân sự hạng nặng tham gia chữa cháy.



Tại Pháp, diễn biến cháy rừng đã chạm mức thảm họa lịch sử khi diện tích rừng bị thiêu rụi trên toàn quốc lên tới gần 98.000 ha - gấp 10 lần diện tích thủ đô Paris.

Lực lượng chức năng đã phải sơ tán khoảng 197.000 người, chủ yếu tại hai khu vực trọng điểm Gironde và Landes thuộc miền Tây Nam. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về dân thường, đợt thiên tai này đã làm 2 lính cứu hỏa tử nạn.



Để tăng cường sức mạnh cho các lực lượng tại chỗ, Tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định điều động 1.000 binh sỹ cùng máy bay vận tải quân sự A400M cải tiến tới khu vực Gironde. Đây là phiên bản máy bay thử nghiệm đặc biệt vừa hoàn thành kiểm định, có khả năng xả tới 20 tấn chất dập lửa trong một lần xuất kích.

Văn phòng Thủ tướng Sebastien Lecornu cũng liên tục triệu tập các cuộc họp khẩn cấp để điều phối lực lượng cứu hộ.



Tại Tây Ban Nha, chính phủ đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi các đám cháy bao vây khu vực phía Tây thủ đô Madrid, buộc khoảng 70.000 người dân tại các làng mạc phải di tản.



Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên tuyệt đối, đồng thời cảnh báo cuộc chiến chống "giặc lửa" sẽ còn rất kéo dài và phức tạp.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, gần 130.000 ha rừng tại Tây Ban Nha đã bị phá hủy, nối tiếp đợt tàn phá nặng nề hơn 393.000 ha vào năm ngoái.



Trước quy mô tàn phá chưa từng có, cả Pháp và Tây Ban Nha đã chính thức kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu (EU) để kêu gọi sự trợ giúp quốc tế. Ủy ban châu Âu lập tức điều động 7 máy bay chữa cháy chuyên dụng, trong đó Hy Lạp đã cử 2 máy bay Canadair tới hỗ trợ Tây Ban Nha.



Cùng thời điểm tại Anh, thời tiết cực đoan cũng khiến công tác dập lửa tại Công viên Quốc gia Cairngorms (Scotland) rơi vào bế tắc. Gió mạnh đổi hướng liên tục đang đe dọa phá vỡ các vành đai cách ly lửa trên diện tích rộng hơn 4.500 km2.

Thủ hiến Scotland John Swinney nhận định đây là lời cảnh báo rõ nhất về tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu đối với toàn bộ châu Âu./.

Cháy rừng bao vây Madrid, Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất châu Âu Đám cháy nghiêm trọng nhất đang hoành hành tại tỉnh Guadalajara, thuộc vùng Castilla-La Mancha, đã thiêu rụi khoảng 32.000 ha và buộc khoảng 1.000 người dân tại 34 địa phương phải sơ tán.