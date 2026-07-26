Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt do bão Noul

Ngày 26/7, Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt cho các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông từ cấp IV lên cấp III, trong bối cảnh nguy cơ lũ lụt vùng núi cao do ảnh hưởng của bão Noul.

Giang Tây nằm ở miền Đông Trung Quốc, Hồ Nam ở miền Trung và Quảng Đông ở miền Nam.

Đánh giá rủi ro cho thấy 43 huyện thuộc các khu vực liền kề trên 3 tỉnh này sẽ đối mặt với nguy cơ lũ lụt vùng núi ở mức báo động đỏ từ 8h00 sáng 26/7 đến 8h sáng 27/7, cho thấy khả năng xảy ra thảm họa này rất cao.

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc đã cử thêm hai đội công tác đến Giang Tây và Hồ Nam để hỗ trợ và hướng dẫn các nỗ lực chống lũ lụt ở tuyến đầu.

Bộ trên kêu gọi các cơ quan quản lý tài nguyên nước địa phương theo dõi sát sao đường đi và tác động của bão, đặc biệt chú ý đến các khu vực có nguy cơ cao như sông núi, khu dân cư gần các khe núi, công trường xây dựng, điểm du lịch ở thung lũng và các khu vực thượng nguồn và hạ nguồn cầu.

Báo cáo cũng kêu gọi sử dụng triệt để các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm, nhanh chóng chuyển cảnh báo đến người dân ở các khu vực bị đe dọa, và tiến hành sơ tán kịp thời và quyết đoán để bảo vệ tính mạng người dân.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sáng 26/7, Đài khí tượng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết bão Noul đang dần di chuyển ra xa Hong Kong, vì vậy cơ quan này đã hạ từ tín hiệu bão số 8 xuống tín hiệu bão số 3 (gió mạnh) vào lúc 12h40, theo giờ địa phương. Các hoạt động giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không tại Hong Kong đang từng bước khôi phục.

Tuy nhiên, gió mạnh vẫn ảnh hưởng đến nhiều khu vực của Hong Kong, thỉnh thoảng có gió giật mạnh ngoài khơi và trên vùng núi cao, vì vậy Chính quyền Hong Kong khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết.

Tất cả các dịch vụ công cộng, trung tâm thương mại tạm đóng cửa cho đến 12h40. Các tuyến xe buýt, tàu điện ngầm duy trì dịch vụ hạn chế trên một số ít tuyến thiết yếu, đa số các tuyến còn lại tạm ngừng hoạt động.

Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong cho biết tính đến 10h sáng, đã có 18 người (7 nam và 11 nữ) bị thương trong thời gian bão đổ bộ và đang được điều trị tại phòng cấp cứu các bệnh viện công của Hong Kong.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Dân chính Hong Kong đã mở 29 trung tâm trú ẩn tạm thời tại các khu vực, tiếp nhận tổng cộng 228 người vào tránh bão.

Chính quyền Hong Kong hiện chưa ghi nhận báo cáo nào về sạt lở đất hay ngập lụt.

Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong (AAHK) cho biết trong ngày 26/7, tổng cộng 350 chuyến bay bị hủy. Hầu hết các chuyến bay dự kiến sẽ bắt đầu khôi phục sau giữa trưa, với mục tiêu đưa hoạt động bay trở lại bình thường vào sáng 27/7. Dự kiến sân bay sẽ rất đông đúc từ chiều tối 26/7.

Hãng hàng không Cathay Pacific thông báo toàn bộ các chuyến bay đến hoặc đi trước 18h đều bị hủy; dịch vụ bay dự kiến sẽ dần khôi phục bình thường từ chiều tối 26/7.

Hong Kong Airlines cho biết hầu hết các chuyến bay trong ngày vẫn hoạt động bình thường, bao gồm 70 chuyến bay cất/hạ cánh vào buổi sáng.

Trong khi đó, HK Express thông báo có 20 chuyến bay cất cánh trước trưa 26/7, tổng cộng 118 chuyến bay vận hành trong ngày và dự kiến toàn bộ dịch vụ sẽ khôi phục hoàn toàn vào sáng 27/7./.

Trung Quốc ban hành cảnh báo cam khi bão Noul đổ bộ Để phòng ngừa rủi ro do bão Noul gây ra, Trung Quốc đã sơ tán hơn 340.000 người ở tỉnh Quảng Đông. 12 thành phố trên toàn tỉnh đã tạm đóng cửa trường học, hoạt động sản xuất và kinh doanh.