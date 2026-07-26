Lũ quét tại Trung Quốc khiến hơn 30 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trên địa bàn huyện Vị Nguyên (Weiyuan), thành phố Định Tây (Dingxi), tỉnh Cam Túc (Gansu), Tây Bắc, đã xảy ra trận lũ quét nghiêm trọng, khiến hơn 30 người thương vong.

Chiều 26/7, một trận lũ quét do mưa lớn đột ngột tại một khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, đã khiến một số người cắm trại bị mắc kẹt. Tính đến 18h00 cùng ngày (tức 17h00 theo giờ Hà Nội), 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Hiện tại, lực lượng chức năng địa phương như công an, cứu hỏa…, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

Theo Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc, do ảnh hưởng của đường đứt gãy ở tầng thấp và vùng áp cao cận nhiệt đới, từ chiều ngày 25-27/7, nhiều khu trên địa bàn tỉnh Cam Túc sẽ xảy ra mưa lớn. Trong thời gian này, một số khu vực cũng sẽ xảy ra tình trạng thời tiết đối lưu mạnh, mưa đá rải rác và gió mạnh.

Cùng ngày, Ủy ban Quốc gia về Phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thảm họa Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cứu trợ thảm họa cấp IV đối với tỉnh Quảng Đông (miền Nam), sau khi khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Noul, cơn bão thứ 12 trong năm.

Một nhóm công tác đã được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa để đánh giá tình hình thực tế, hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc di dời và tái định cư người dân bị ảnh hưởng và nỗ lực đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của họ.

Ủy ban trên cũng phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thảm họa ở Quảng Đông. Số tiền này sẽ được sử dụng chủ yếu để khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại, nhằm giúp khôi phục sản xuất và sinh hoạt bình thường càng sớm càng tốt.

Triều cường dâng cao. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong khi đó, tại Indonesia, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) đã phát cảnh báo sớm về nguy cơ xảy ra triều cường tại các khu vực ven biển thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara (NTB) từ ngày 26/7-1/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Giám đốc Trạm Khí tượng Zainuddin Abdul Madjid, ông Satria Topan Primadi cho biết mực nước biển dâng tối đa lên tới 1,9m có thể gây ra hiện tượng ngập lụt do triều cường. Ông kêu gọi người dân sinh sống ở các vùng ven biển chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh và ứng phó với đợt triều cường này.

Hiện tượng nước biển dâng cao trong giai đoạn này chịu tác động từ lực hấp dẫn của kỳ trăng tròn dự kiến diễn ra vào ngày 29/7. Hiện tượng thiên văn này còn được gọi là "Trăng Hươu đực" (Bulan Rusa Jantan), do đây là thời điểm sừng hươu đực bắt đầu mọc vào giữa mùa Hè (tháng 7) ở bán cầu Bắc./.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt do bão Noul Trong bối cảnh nguy cơ lũ lụt vùng núi cao do ảnh hưởng của bão Noul, Trung Quốc đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt cho các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông.