Trung Quốc ban hành cảnh báo cam khi bão Noul đổ bộ

Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão màu cam vào sáng 26/7, sau khi bão Noul đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Guangdong), miền Nam nước này, với sức gió tối đa cấp 14 gần tâm bão. Tuy nhiên, sau khi đổ bộ, bão Noul đã suy yếu từ mức bão mạnh xuống bão thông thường.



NMC cũng đã gia hạn cảnh báo đỏ về mưa dông và cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa như lũ quét và sạt lở đất.

Trung Quốc có có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ, được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.



Trước đó, để phòng ngừa rủi ro do bão Noul gây ra, nhà chức trách Trung Quốc đã sơ tán hơn 340.000 người ở tỉnh Quảng Đông. 12 thành phố trên toàn tỉnh đã tạm đóng cửa trường học, hoạt động sản xuất và kinh doanh. Toàn bộ dịch vụ tàu hỏa tại tỉnh này cũng sẽ tạm ngừng trong ngày 26/7.



Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) cũng thông báo hủy ít nhất 49 chuyến bay và hoãn 238 chuyến bay trong ngày 25/7. Dự kiến, nhiều chuyến bay khác trong ngày 26/7 cũng sẽ bị hoãn hoặc hủy.

Giới chức địa phương cho biết đã mở 28 nơi trú ẩn tạm thời để hỗ trợ những người có nhu cầu.



Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan toàn cầu sẽ gia tăng khi hành tinh tiếp tục ấm lên do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch./.

Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người, sẵn sàng ứng phó bão Noul Tối 25/7 đến sáng 26/7, bão Noul với sức gió cực đại khiến các tỉnh miền Nam Trung Quốc phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp mức cao, theo đó, hơn 20.000 người dân đã được sơ tán.

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