Bão số 2 suy yếu, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (26/7), bão số 2 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày và đêm 26/7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày có mưa bão, sau có mưa rào và dông. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo, ngày và đêm 27/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh: gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Rủi ro thiên tai trên biển cấp 2, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Ngày và đêm 26/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.

Theo đó, khu vực Tây Bắc Bộ, thành phố Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung chính vào chiều và đêm).

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung chính vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày và đêm 26/7 các khu vực trong cả nước phổ biến có mây, nhiều khu vực có mưa rào và dông về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 33-35 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 30-33 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng khu vực Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Cao nguyên Trung Bộ cần cảnh giác với mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở đất tại khu vực đồi núi./.

Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người, sẵn sàng ứng phó bão Noul Tối 25/7 đến sáng 26/7, bão Noul với sức gió cực đại khiến các tỉnh miền Nam Trung Quốc phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp mức cao, theo đó, hơn 20.000 người dân đã được sơ tán.