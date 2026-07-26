Tây Ban Nha, Pháp sơ tán thêm hàng chục nghìn người do cháy rừng

Tình trạng cháy rừng tại các nước châu Âu vẫn diễn biến nghiêm trọng. Ngày 25/7, thêm hàng chục nghìn người dân ở Tây Ban Nha và Pháp phải sơ tán do các đám cháy lan rộng.



Tối 25/7 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska đã thông báo một loạt lệnh sơ tán mới khi các vụ cháy rừng hoành hành gần Madrid, bao gồm cả tỉnh Toledo phía Tây Nam thủ đô Tây Ban Nha. Theo ông, điều kiện thời tiết khô hanh khiến các đám cháy phức tạp hơn và gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa.



Cùng ngày, các quan chức tại vùng Gironde phía Tây Nam nước Pháp đã ra lệnh sơ tán thêm 55.000 người ở ngoại ô Bordeaux, khi lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với các đám cháy gần đó.

Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy đã một lần nữa trở nên nghiêm trọng hơn và có khả năng tạo ra gió mạnh.

Quân đội Pháp đã lần đầu tiên triển khai một máy bay vận tải quân sự A400M với bộ dụng cụ phân phối có thể thả 20 tấn nước hoặc chất chống cháy để hỗ trợ khống chế một đám cháy rừng ở Lacanau.

Việc triển khai máy bay vốn được lên kế hoạch vào cuối tháng do cần chuẩn bị và thử nghiệm; song Thủ tướng Sebastien Lecornu đã ra lệnh đẩy sớm việc triển khai do mức độ nghiêm trọng của các đám cháy đang hoành hành.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Viện Khí tượng và Quản lý Nước Ba Lan (IMGW) đã ban hành cảnh báo nắng nóng tại nhiều khu vực từ trưa 26/9 theo giờ địa phương, khi nhiệt độ được dự báo vượt 30 độ C, sau nhiều ngày thời tiết bất ổn với mưa giông và nền nhiệt thấp hơn mức trung bình.

Thông báo cho biết 12 trong tổng số 16 tỉnh của Ba Lan nằm trong diện cảnh báo này.



Đợt nắng nóng mới xuất hiện chưa đầy một tháng sau khi Ba Lan ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử quan trắc. Ngày 28/6, thị trấn biên giới Słubice ở miền Tây ghi nhận nhiệt độ 40,5 độ C, vượt mức kỷ lục quốc gia 40,2 độ C được thiết lập tại Prószków vào năm 1921.

Trong cùng đợt nắng nóng, thành phố Toruń ở miền Trung - Bắc cũng ghi nhận nhiệt độ lên tới 40,3 độ C.



Các nhà khí tượng cho biết, dù đợt nắng nóng lần này có cường độ thấp hơn so với cuối tháng 6, nhiệt độ tại Ba Lan có thể tiếp tục tăng mạnh vào những ngày cuối tháng 7, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện một đợt nắng nóng kéo dài mới trong mùa Hè năm nay./.





Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng chưa từng có Trước quy mô tàn phá do cháy rừng chưa từng có, cả Pháp và Tây Ban Nha đã chính thức kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu (EU) để kêu gọi sự trợ giúp quốc tế.

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