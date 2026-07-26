Bão số 2 đổi hướng trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đổi hướng Bắc Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Bắc) trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục giảm cường độ, di chuyển với tốc độ chậm hơn.

Bão tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Hồi 10 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc-114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 22 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc-113,6 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 10 giờ ngày 27/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 26,8 độ Vĩ Bắc-113,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông chiều 26/7 có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Bão số 2 đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và suy yếu dần Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.