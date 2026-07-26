Xã hội

50 căn nhà phao giúp người dân chủ động ứng phó mưa lũ

Mô hình nhà phao chống lũ được nghiên cứu phù hợp với thực tế tại địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ ở khu vực miền Trung, giúp đỡ người dân trong việc giữ an toàn tính mạng và tài sản.

Tường Quân
Một ngôi nhà phao chống lũ được xây dựng tại xã Đồng Xuân. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Một ngôi nhà phao chống lũ được xây dựng tại xã Đồng Xuân. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Chiều 26/7, tại Nhà văn hóa thôn Tân Bình (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Báo Dân trí (Bộ Nội vụ) tổ chức khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk).

Đây là dự án do Báo Dân trí thực hiện nhằm chung tay hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên ngập lụt thuộc hai xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân.

Tổng kinh phí thực hiện dự án 2 tỷ đồng, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân trí đóng góp 1,75 tỷ đồng; còn lại do hai địa phương đối ứng.

Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Mỗi căn nhà có diện tích 20m², phía dưới gắn 16 phuy nhựa rỗng tạo lực nổi; hai bên có trụ bê tông định hướng giúp căn nhà di chuyển ổn định theo mực nước. Mái và vách được lợp tôn lạnh, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước, giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Khi nước rút, nhà tự trở về vị trí ban đầu.

Bà Nguyễn Thị Đơn (thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân) cho biết: Người dân ở vùng lũ lụt trên địa bàn những năm qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Nay được Báo Dân trí và chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng được căn nhà mới kết hợp chức năng chống lũ, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Có nhà phao chống lũ, bà yên tâm hơn trong mùa mưa bão sắp tới.

Trong những năm qua, Báo Dân trí không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cầu nối nhân ái, vận động bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các địa phương khó khăn trên cả nước.

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Đại biểu cắt băng khánh thành nhà phao chống lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Tại tỉnh Đắk Lắk, thông qua Báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi đã chung tay hỗ trợ nhiều hoạt động an sinh xã hội rất thiết thực, trong đó có việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà Nhân ái, xây dựng điểm trường, xây cầu, trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí chia sẻ: Mô hình nhà phao chống lũ đã được nghiên cứu, phù hợp với thực tế tại địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ ở khu vực miền Trung và phát huy hiệu quả thiết thực, giúp đỡ cho nhiều người dân trong việc giữ an toàn cho tính mạng và tài sản.

Năm nay, Báo Dân trí nhân rộng mô hình này tại tỉnh Đắk Lắk để giúp người dân yên tâm trong sinh hoạt và ứng phó trước thiên tai. Thông qua chương trình này, Báo Dân trí mong muốn tiếp tục lan tỏa hơn nữa để xây dựng nhiều ngôi nhà phao cho các địa phương khác thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Năm 2025, tỉnh trải qua trận lũ lịch sử để lại nhiều bài học trong phòng chống thiên tai. 50 ngôi nhà phao chống lũ không chỉ là điểm tựa an toàn mà còn giúp người dân bước vào mùa mưa lũ với tâm thế yên tâm hơn. Mỗi đóng góp kinh phí xây dựng nhà khác nhau nhưng cùng chung lại là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

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Tặng quà cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Hiện nay, biến đổi khí hậu đang ngày càng khắc nghiệt. Yêu cầu đặt ra là tinh thần chủ động thích ứng trong mỗi gia đình. Cơ quan chuyên môn của tỉnh sẽ nghiên cứu, nhân rộng mô hình nhà phao chống lũ tại những vị trí có nguy cơ cao lũ lụt trên địa bàn.

Dịp này, Báo Dân trí cũng đã tặng quà tri ân 70 người có công Cách mạng tại xã Tuy An Bắc, xã Đồng Xuân và xã Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk); trao tặng 115 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh khó khăn trên địa bàn; trao tặng 100 áo phao đến các gia đình để thêm phần an toàn khi mùa mưa lũ về./.

(TTXVN/Vietnam+)
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