Khám bệnh, tri ân người có công và gia đình chính sách​ tại TP Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng.

Trong hai ngày 25 và 26/7, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.200 người có công với cách mạng trên địa bàn.

Thiếu tướng, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết để tạo điều kiện thuận tiện nhất, bệnh viện đã bố trí khu vực khám riêng biệt tại tầng một của Viện Chấn thương chỉnh hình; đồng thời huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên phục vụ làm việc trong ngày nghỉ cuối tuần. Các khu vực tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm, khám chuyên khoa nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, sản phụ khoa, kết luận và tư vấn sức khỏe được tổ chức đồng bộ, khoa học, bảo đảm an toàn và thuận tiện tối đa cho người đến khám sức khỏe.

Sau khi được các bác sỹ khám sức khỏe, ông Nguyễn Văn Phát (sinh năm 1951) xúc động bày tỏ: “Các bác sỹ khám rất tận tình, lại còn tặng quà cho chúng tôi nữa. Đây là sự quan tâm rất thiết thực, rất ý nghĩa và mang đến sự động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi - những người đã góp sức cho hòa bình của đất nước hôm nay."

Nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra sức khoẻ cho người có công trên địa bàn phường Hạnh Thông. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đáng chú ý, ngay trong buổi khám đầu tiên, các bác sỹ đã phát hiện kịp thời một trường hợp có dấu hiệu nhồi máu cơ tim và khẩn trương chuyển đến chuyên khoa để cấp cứu, điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm này là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa quan trọng của công tác khám sức khỏe định kỳ trong việc tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý, hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông, thông tin địa phương đã chủ động phối hợp rà soát danh sách, thông báo lịch khám, phân chia khung giờ, cung cấp sơ đồ hướng dẫn di chuyển và hỗ trợ người dân trong suốt quá trình tiếp nhận. Đợt khám bệnh này cũng là dịp để địa phương đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp chuyên môn, quản lý dữ liệu và bảo đảm hậu cần, làm cơ sở triển khai hiệu quả Chương trình khám sức khỏe toàn dân trong thời gian tới.

Những ngày vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân. Lãnh đạo bệnh viện đã cử bác sỹ khám sức khỏe định kỳ và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Kim Lan (sinh năm 1933), hiện đang sinh sống tại Khu phố 19, phường Tân Sơn Nhất. Không chỉ thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm, các bác sỹ còn thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp với sức khỏe, thể trạng của Mẹ.

Đoàn y, bác sỹ của Bệnh viện Thống Nhất cũng đã xuất quân khám sức khỏe cho gần 600 người diện chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân tại phường Vũng Tàu.

Bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đến tận nhà khám sức khỏe cho người có công trên địa bàn phường Vũng Tàu. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Với một số trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, các nhân viên y tế đã đến tận nhà để thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm và tư vấn, bảo đảm người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Quân y 7A tổ chức Chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng năm 2026.

Chương trình được triển khai quy mô tại 10 xã, phường, đặc khu vùng căn cứ cách mạng, xã an toàn khu trên địa bàn thành phố.

Tại mỗi địa phương, dự kiến có từ 500 đến 1.000 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Chương trình tập trung ưu tiên cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi hoạt động thăm khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ đã góp phần thiết thực nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa quân với dân, giữa ngành y tế với cộng đồng, lan tỏa mạnh mẽ truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" sâu sắc của dân tộc./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bền bỉ hành trình chăm sóc thương, bệnh binh Ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, việc chăm sóc thương, bệnh binh được diễn ra bền bỉ mỗi ngày, góp phần hiện thực hóa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công.