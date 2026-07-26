Những người lặng thầm giữ lửa tri ân, gìn giữ "địa chỉ đỏ" ở Quảng Trị

Tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại lặng lẽ tìm về Quảng Trị, mang theo những nén hương, những đóa hoa và lòng thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sỹ.

Giữa không gian linh thiêng của những nghĩa trang, di tích lịch sử, bên cạnh những câu chuyện bi tráng về một thời hoa lửa là những con người ngày ngày âm thầm gìn giữ ký ức chiến tranh, chăm sóc các "địa chỉ đỏ" và kể lại những câu chuyện không bao giờ cũ về sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đó là những cán bộ quản lý di tích, thuyết minh viên, quản trang đang lặng thầm làm nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để mỗi hành trình về nguồn không chỉ là chuyến trở về tri ân mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước và sự biết ơn.

Gìn giữ ký ức ở những "địa chỉ đỏ"

Trong tháng tri ân, Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người đến dâng hương, tìm hiểu lịch sử. Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ cán bộ, nhân viên Ban quản lý luôn tất bật chuẩn bị lễ viếng, chăm sóc cảnh quan, hướng dẫn các đoàn và kể lại câu chuyện về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ trong "mùa Hè đỏ lửa" năm 1972.

Được ví như một "nghĩa trang không bia mộ," nơi mỗi tấc đất đều thấm máu xương của hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã ngã xuống, Thành cổ không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân. Bởi vậy, với những người làm việc nơi đây, mỗi ngày đều là một ngày gìn giữ ký ức và tiếp nối những giá trị lịch sử.

Đã gắn bó với di tích Thành cổ suốt 25 năm, bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị cho biết, đây là công việc "đặc biệt của đặc biệt." Điều quan trọng nhất không chỉ là phục vụ chu đáo cho mỗi đoàn khách mà còn giúp họ cảm nhận sâu sắc giá trị lịch sử của mảnh đất này.

"Chúng tôi luôn tự nhắc mình đang làm việc vì những người đã nằm xuống. Từ chăm sóc cây xanh, chuẩn bị lễ viếng đến đón tiếp du khách đều phải làm bằng tất cả trách nhiệm và sự thành kính. Hạnh phúc lớn nhất là khi mọi người rời Thành cổ Quảng Trị với sự xúc động, hiểu hơn giá trị lịch sử và thêm trân quý hòa bình hôm nay," bà Trang chia sẻ.

Đằng sau những lễ tưởng niệm trang nghiêm là những ngày làm việc không kể giờ giấc. Vào cao điểm tháng Bảy, nhiều cán bộ, nhân viên có mặt từ hơn 5 giờ sáng và chỉ trở về khi đêm đã khuya. Từng bó hoa, nén hương, từng lễ viếng đều được chuẩn bị bằng tất cả sự cẩn trọng và lòng thành kính như một lời tri ân lặng lẽ gửi đến các Anh hùng liệt sỹ.

Vào cao điểm tháng Bảy, nhiều cán bộ, nhân viên ở Thành cổ Quảng Trị có mặt tại di tích từ hơn 5 giờ sáng và chỉ trở về khi đêm đã khuya. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Không chỉ gìn giữ cảnh quan, các thuyết minh viên còn là những người kể chuyện ký ức. Bằng giọng kể chân thành, giàu cảm xúc, họ đưa du khách trở về “mùa Hè đỏ lửa” năm 1972, khi từng mét đất Thành cổ Quảng Trị thấm đẫm máu xương của những người lính tuổi đôi mươi. Mỗi câu chuyện không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng mà còn khơi dậy lòng biết ơn, để mỗi người thêm thấu hiểu cái giá của độc lập, tự do và hòa bình.

Chị Lê Nguyễn Nhã Phương, thành phố Huế cho biết gia đình chọn Thành cổ Quảng Trị làm điểm đến trong dịp 27/7 để dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ và giúp các con hiểu hơn về lịch sử dân tộc.

"Các anh chị ở di tích đón tiếp rất nhiệt tình, chu đáo. Những câu chuyện được các thuyết minh viên kể bằng cả trái tim khiến tôi như được trở về quá khứ, hiểu hơn sự hy sinh của cha ông và càng trân quý giá trị của hòa bình hôm nay. Tôi mong các con sẽ luôn ghi nhớ những hy sinh ấy để biết sống với lòng biết ơn và trân trọng cuộc sống hòa bình," chị Nhã Phương chia sẻ.

Cùng với Thành cổ Quảng Trị, Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải cũng là điểm dừng chân thiêng liêng trong hành trình về nguồn. Nơi từng là giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt đất nước suốt 21 năm, hôm nay đã trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và thống nhất non sông.

Tất cả cán bộ, nhân viên tại Thành cổ Quảng Trị đều làm việc với tinh thần "vì những người đã nằm xuống." (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Những ngày tháng Bảy, từng đoàn người trở về để tưởng nhớ quá khứ, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.

Để phục vụ lượng khách tăng cao, Ban quản lý di tích huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên làm việc liên tục từ sáng đến tối, bảo đảm luôn có người hướng dẫn tại di tích.

Theo bà Lê Thị Tố Hoài, Trưởng Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, niềm tự hào lớn nhất của những người làm nghề là được kể lại lịch sử hào hùng của quê hương.

"Được đứng trên mảnh đất từng là giới tuyến chia cắt đất nước để kể về ý chí kiên cường của quân và dân ta là niềm vinh dự rất lớn. Vì vậy, dù làm việc xuyên các ngày lễ, Tết hay trong điều kiện nắng nóng, anh em vẫn luôn sẵn sàng cống hiến. Chính tình cảm và sự trân trọng của du khách trong và ngoài nước dành cho Quảng Trị, cho Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải là động lực để chúng tôi thêm yêu nghề, tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử của di tích đến bạn bè muôn phương," bà Hoài chia sẻ.

Giữ sự bình yên cho người đã nằm xuống

Nếu những người thuyết minh gìn giữ ký ức bằng những câu chuyện lịch sử thì tại các nghĩa trang liệt sỹ, những người quản trang lại lặng lẽ gìn giữ sự bình yên nơi các Anh hùng liệt sỹ yên nghỉ.

Mỗi độ tháng Bảy, khi hàng vạn cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và người dân từ khắp mọi miền đất nước trở về Quảng Trị dâng hương tri ân, cũng là lúc những người quản trang bước vào mùa làm việc bận rộn nhất trong năm.

Dưới cái nắng gay gắt của miền Trung hay trong những cơn mưa bất chợt, họ vẫn cần mẫn cắt tỉa cây cỏ, quét dọn lối đi, lau từng tấm bia, thay cát lư hương, cắm những bình hoa tươi, thắp lên những nén hương thơm và đón các đoàn đến thăm viếng. Với họ, đó không chỉ là công việc mà còn là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi hơn 10.900 Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ, mỗi phần mộ đều được chăm sóc bằng tất cả sự cẩn trọng và lòng thành kính.

Giữa không gian tĩnh lặng, những bước chân của người quản trang ngày nào cũng âm thầm đi qua từng hàng mộ, để nơi đây luôn sạch đẹp, trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình trước khi đón các đoàn khách và thân nhân liệt sỹ về viếng.

Mười sáu năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, anh Nguyễn Thế Lâm hiểu rằng công việc của mình không chỉ là chăm sóc khuôn viên mà còn là gìn giữ sự tôn nghiêm của một địa chỉ tri ân đặc biệt.

"Điều thiêng liêng nhất đối với tôi là được góp một phần nhỏ bé để tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Mỗi lần thắp một nén hương, lau sạch tấm bia mộ hay đón các gia đình liệt sỹ đến viếng, tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng biết bao máu xương. Vì thế, tôi luôn tự nhắc mình phải làm công việc này bằng cả trái tim, để nơi đây luôn là không gian trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình. Dù ngày hay đêm, hễ có đoàn khách hay thân nhân liệt sỹ đến viếng, chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ với tất cả sự cẩn trọng và lòng biết ơn," anh Lâm chia sẻ.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Theo Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, ngoài việc thường xuyên chỉnh trang cảnh quan, đơn vị còn bố trí lực lượng thường trực để đón tiếp, hướng dẫn các đoàn khách, hỗ trợ thân nhân tìm kiếm phần mộ liệt sỹ và bảo đảm an ninh, trật tự trong khuôn viên nghĩa trang. Dù khối lượng công việc lớn, phải trực xuyên các dịp lễ, Tết, đặc biệt là dịp lễ 27/7, nhưng mỗi cán bộ, viên chức đều xem đây là trách nhiệm thiêng liêng và niềm vinh dự của mình.

Quảng Trị hiện có 288 công trình ghi công liệt sỹ, trong đó có 157 nghĩa trang với hơn 74.000 phần mộ liệt sỹ; cùng với hàng trăm di tích lịch sử, cách mạng. Những công trình ấy đã trở thành những "địa chỉ đỏ" thiêng liêng, nơi mỗi năm đón hàng triệu lượt người về dâng hương, tưởng niệm và tìm hiểu lịch sử.

Rồi tháng Bảy sẽ qua, dòng người hành hương sẽ thưa dần. Nhưng khi những đoàn khách cuối cùng rời bước, những cán bộ quản lý di tích, thuyết minh viên và người quản trang vẫn lặng lẽ trở về với công việc thường nhật của mình.

Họ tiếp tục quét từng lối đi, chăm sóc từng hàng cây, lau từng tấm bia mộ, kể lại những câu chuyện lịch sử bằng tất cả niềm tự hào và lòng biết ơn. Bằng sự tận tụy và trách nhiệm trong từng công việc bình dị, họ đang gìn giữ những "địa chỉ đỏ," gìn giữ ký ức của dân tộc và bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay.

Trên mảnh đất Quảng Trị - nơi từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh, những con người bình dị ấy vẫn ngày ngày lặng thầm giữ lửa tri ân. Chính họ đã góp phần để mỗi người khi rời vùng đất này không chỉ mang theo niềm xúc động trước những mất mát, hy sinh của cha ông, mà còn thêm trân quý giá trị của hòa bình, độc lập và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ những ký ức thiêng liêng của dân tộc cho mai sau./.

Đẩy mạnh hoạt động xác định danh tính liệt sỹ: Viết tiếp hành trình tri ân Các địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động xác định danh tính liệt sỹ, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, gia đình, lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa."