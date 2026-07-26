Đà Nẵng: Lấy phòng bệnh làm nền tảng, chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.

Theo chương trình, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần để phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Từ đây, Đà Nẵng hướng đến xây dựng hệ thống y tế hiện đại, lấy phòng bệnh làm nền tảng, chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

Phát hiện, tầm soát bệnh tật từ sớm, từ xa

Theo kế hoạch của thành phố, gần 1 triệu người thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, xã đảo, vùng khó khăn và trẻ em dưới 6 tuổi chưa đi học.

Cùng với đó, khoảng 653.000 trẻ em, học sinh được khám sức khỏe đầu năm học và gần 492.000 người lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Từ đầu tháng 6, ngành Y tế Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

Theo Sở Y tế, sau gần 1 tháng triển khai, hơn 19.000 người thuộc các nhóm ưu tiên đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Ngoài ra, bằng các nguồn lực khác, từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 278.100 người.

Đến thời điểm hiện tại, ước tính đã có 51,48% dân số trên địa bàn thành phố được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Các đơn vị tiếp tục chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm và địa điểm khám nhằm tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất.

Lần đầu tiên được khám và tầm soát sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương, chị Lê Thị Vân chia sẻ: "Do điều kiện kinh tế khó khăn nên từ trước đến nay mình chưa đi khám sức khỏe hằng năm. Bây giờ, được bác sỹ về khám tổng quát tại trạm y tế, mình thấy rất có ý nghĩa. Không chỉ khám mà bác sỹ còn tư vấn phòng bệnh, được chăm sóc sức khỏe gần nhà và hoàn toàn miễn phí.”

Theo bà La Thị Thông, Phó trưởng Khoa khám bệnh, Trạm y tế phường Sơn Trà, trạm y tế thực hiện công tác khám toàn dân tại địa phương. Trong đó, có khám sức khỏe cho người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi chưa được đi học.

Việc khám cho trẻ em dưới 6 tuổi được lồng ghép vào các buổi tiêm chủng ở trạm. Sắp tới, trạm cũng sẽ phối hợp với cộng tác viên dân số tại địa phương rà soát những đối tượng này để khám sàng lọc theo chỉ tiêu đề ra.

Ngành Y tế Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho 25 trung tâm y tế khu vực, 3 bệnh viện được giao chủ trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 93 trạm y tế xã, phường với 194 điểm trạm rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách các đối tượng thuộc diện khám làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt khám theo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Đồng hành cùng thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người dân, bác sỹ Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh viện hỗ trợ chuyên khoa về hô hấp và tầm soát các bệnh lý hô hấp, bệnh lao cho người dân.

Với đợt khám sàng lọc này, người dân rất hưởng ứng. Việc chủ động khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm để điều trị kịp thời, giảm gánh nặng cho công tác điều trị chuyên sâu.

Hiện tại, các máy móc cơ bản đầy đủ, chất lượng khám tại những điểm khám tập trung ở tuyến phường, xã không thua kém gì tại bệnh viện.

Theo kế hoạch của thành phố Đà Nẵng, gần 1 triệu người thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Hướng đến xây dựng nền y tế hiện đại

Đà Nẵng tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Thực tế cho thấy, cùng với nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, một số cơ sở y tế trên địa bàn vẫn còn tình trạng quá tải.

Gần đây, hệ thống y tế cơ sở ở Đà Nẵng được tổ chức lại đồng bộ, đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn. Đà Nẵng hiện có 5.229 nhân lực ngành Y tế, trong đó có 881 bác sỹ.

Riêng tại 37 trạm y tế xã miền núi có 622 nhân lực. Hiện nay, 100% trạm y tế tại đây đã có bác sỹ.

Cùng với việc huy động nguồn lực, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã đưa vào vận hành Hệ thống Báo cáo khám sức khỏe toàn dân, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe và hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc được cập nhật trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám, bảo đảm tính kịp thời và liên tục của thông tin sức khỏe cá nhân.

Bác sỹ Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình khám sức khỏe đợt này không chỉ có ý nghĩa quản lý sức khỏe trong cả vòng đời của một người dân mà còn giúp phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, tư vấn, hướng dẫn theo dõi, quản lý sức khỏe và chuyển tuyến điều trị phù hợp.

Đây cũng là định hướng mới của ngành Y tế, lấy phòng bệnh là chính, hướng đến nền y tế hiện đại.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6655/UBND-KGVX ngày 10/7/2026 về tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh theo hướng đơn giản, thuận tiện, lấy người bệnh làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ lựa chọn thí điểm mô hình "Khám bệnh không chờ - Thanh toán không dùng tiền mặt - Bệnh viện thông minh", tại một số cơ sở y tế công lập, đồng thời lấy mức độ hài lòng của người bệnh làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển y tế của thành phố, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đà Nẵng đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển hệ thống y tế, từ đổi mới tư duy chăm sóc sức khỏe đến nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu.

Đây không chỉ là minh chứng cho hiệu quả cụ thể hóa chủ trương của Đảng vào thực tiễn mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

Bộ Y tế: Hơn 30 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố gửi về Bộ Y tế, tính đến trước ngày 23/7/2026, cả nước đã có 30.144.997 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 29,63% dân số.