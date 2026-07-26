Xã hội

Quảng Ngãi: Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu tại cảng, nghi do chập điện

Tàu cá mang số hiệu QNg 44860 TS, có chiều dài 14,3m, công suất 167 CV, bị lửa thiêu rụi cabin và khoang máy khi đang neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh.

Đinh Hương
Tàu cá bị cháy tại cảng Sa Huỳnh. (Ảnh: TTXVN phát)
Tàu cá bị cháy tại cảng Sa Huỳnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 26/7, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy một tàu cá khi đang neo đậu tại cảng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 26/7, tàu cá mang số hiệu QNg 44860 TS do ông Phạm Văn Nhựt (sinh năm 1970, trú tại tổ dân phố Thạch By 1, phường Sa Huỳnh) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, cùng 3 lao động trở về cảng cá Sa Huỳnh sau chuyến biển.

Tàu cá này có chiều dài 14,3m, công suất 167 CV, chuyên hành nghề giã cào.

Sau khi bán xong hải sản, ông Nhựt di chuyển phương tiện vào bến neo đậu rồi trở về nhà. Đến khoảng 3 giờ 50 phút cùng ngày, người dân phát hiện chiếc tàu bất ngờ bốc cháy và lập tức hô hoán, báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã nhanh chóng phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, tàu cá bị lửa thiêu rụi cabin và khoang máy.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định nghi do chập điện. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và thống kê thiệt hại do hỏa hoạn gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy tàu cá #Nghề giã cào #Đồn Biên phòng Sa Huỳnh #Chập điện Quảng Ngãi
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