Lâm Đồng: Khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa

Tối 25/7, tại phường Bắc Gia Nghĩa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên.

Đây là hai công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, chỉnh trang đô thị, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa và du lịch cho khu vực phía Tây của tỉnh.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên có tổng diện tích hơn 24,1 ha, được đầu tư gần 525 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đây là hai công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là một trong số ít quảng trường của cả nước có không gian cảnh quan ven hồ kết hợp trung tâm thương mại. Sau khi hoàn thành, công trình nằm trong nhóm 10 quảng trường có quy mô lớn nhất cả nước và là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên-Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nghi thức cắt băng khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa đồng thời hai công trình vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, hạ tầng đô thị hiện đại mà còn tạo dựng không gian công cộng văn minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục, vui chơi, giải trí của nhân dân. Đồng thời, các công trình sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, nâng cao chất lượng cảnh quan, quảng bá hình ảnh địa phương và mở ra cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc hoàn thành hai công trình còn là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của địa phương; đồng thời là kết quả của sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các đơn vị thi công và sự đồng thuận của nhân dân trong suốt quá trình triển khai dự án.

Sau khi đưa vào khai thác, các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý cần tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư, xây dựng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế quy mô lớn của khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành, đông đảo người dân và du khách đã tham quan quảng trường, thưởng thức chương trình nghệ thuật và màn trình diễn ánh sáng, tạo không khí sôi động trong ngày công trình chính thức đi vào hoạt động.

Nhân dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại Lâm Đồng năm 2026 với nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Hoạt động góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các đối tác, đồng thời tạo thêm điểm tham quan, mua sắm phục vụ người dân và du khách.

Việc đưa Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng không gian công cộng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, thương mại và kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới./.