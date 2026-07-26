Miễn phí vé tàu cho thân nhân đưa các liệt sỹ trở về quê hương

Ngành đường sắt phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam thực hiện miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sỹ và miễn phí vé tàu cho thân nhân đi cùng trong hành trình đưa các anh hùng liệt sỹ trở về quê hương.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần sẻ chia với các gia đình liệt sỹ trên hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt người thân trở về an táng tại quê nhà.

Chương trình này đã được duy trì thường xuyên và nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty cổ phần Vận tải đường sắt với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam.

Theo thống kê, trong 3 năm, từ năm 2024-2026, ngành đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân liệt sỹ, góp phần vận chuyển 97 hài cốt liệt sỹ trở về quê hương trên những chuyến tàu Bắc-Nam và các tuyến đường sắt quốc gia.

Đại diện ngành đường sắt chia sẻ mỗi chuyến tàu đưa hài cốt liệt sỹ trở về là một hành trình đặc biệt, không chỉ thực hiện nhiệm vụ vận tải mà còn chuyên chở lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đối với những người làm đường sắt, được đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về quê hương là một niềm vinh dự thiêng liêng.

Việc miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sỹ và miễn phí vé tàu cho thân nhân là hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, và là cách để tập thể cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ Tính đến ngày 25/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đồng thời phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sỹ tại Tuyên Quang và TP Hồ Chí Minh.