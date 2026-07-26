Bắc Ninh: Chăm lo cuộc sống gia đình chính sách, người có công ngày càng tốt hơn

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Từ việc bảo đảm chính sách thường xuyên đến những chương trình hỗ trợ ý nghĩa, tất cả nhằm thực hiện mục tiêu để người có công, đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Qua đó, phần nào xoa dịu nỗi đau, sự mất mát của gia đình người có công.

Ấm áp những việc làm nghĩa tình

Những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ((27/7/1947- 27/7/2026), những người từng đi qua chiến tranh như thương binh Nguyễn Mạnh Vương, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh càng cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho người có công.

Ông Nguyễn Mạnh Vương chia sẻ, ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang).

Đây là một trong những chiến trường vô cùng khốc liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Hòa bình trở về quê hương, mang trên mình vết thương do chiến tranh để lại nhưng ông không đầu hàng số phận, tiếp tục tham gia công tác tại thôn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2025, ông nghỉ công tác, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Chính sách ưu đãi người có công được quan tâm, điều chỉnh những năm gần đây đã góp phần nâng cao đời sống, mang lại sự yên tâm cho gia đình ông.

Cứ tháng 7 hằng năm, ông nhận được sự thăm hỏi, động viên, quà tri ân của Đảng, Nhà nước, tỉnh Bắc Ninh. Với ông Vương, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương không chỉ là những chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời mà còn là sự sẻ chia, động viên về tinh thần.

Đó cũng là nguồn động lực để những người có công tiếp tục sống vui, sống khỏe, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự, sinh năm 1937, ở thôn Phú Dư, xã Gia Bình có chồng là liệt sỹ Nguyễn Văn Tự, hy sinh năm 1969 trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước và con trai là liệt sỹ Nguyễn Văn Thủy, hy sinh năm 1979 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới.

Mẹ Nguyễn Thị Sự cho biết, sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể đã phần nào giúp mẹ vơi đi nỗi đau, có thêm động lực tiếp tục sống vui, sống khỏe.

Với mẹ, những món quà trao tặng trong dịp 27/7 không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ số hóa, phục chế ảnh liệt sỹ Nguyễn Văn Thủy - người con trai đã hy sinh của mẹ do Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh thực hiện đã mang đến cho mẹ một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa.

Lần đầu tiên, mẹ được nhìn thấy hình ảnh người con trai trở về sau bao năm tháng xa cách. Khoảnh khắc ấy khiến mẹ xúc động, nghẹn ngào, cảm giác như người con năm nào đang trở về bên mẹ, để mẹ một lần nữa được nhìn con, được nghe con gọi và như được ôm con vào lòng.

Với mẹ, đó không chỉ là sự hiện diện của một bức ảnh được phục chế mà còn là ký ức, tình mẫu tử được nối dài qua năm tháng. Công nghệ giúp khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại trở nên gần hơn, để những người mẹ, người thân liệt sỹ có thêm một cách lưu giữ hình bóng người đã khuất, đồng thời lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lý ở thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Chăm lo tốt hơn đời sống người có công

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Trần Ngọc Đạo, hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có gần 285 nghìn đối tượng người có công với cách mạng; trong đó, có gần 39 nghìn người đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí chi trả hơn 121 tỷ đồng/tháng.

Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng luôn được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện, trở thành một phong trào rộng khắp, tạo nên nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân.

Từ năm 2021 đến nay, ngành tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung và tại gia đình cho hơn 120 nghìn lượt người có công; chi trả tiền trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho gần 6,9 nghìn lượt người; hỗ trợ xây mới, sửa chữa và cải thiện nhà ở cho gần 1 nghìn hộ người có công, thân nhân liệt sỹ với tổng kinh phí gần 41,2 tỷ đồng…

Đặc biệt, đã vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền dân tộc.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 99,8% hộ gia đình người có công trong tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; 100% người có công và thân nhân người có công với cách mạng được hưởng đầy đủ kịp thời chế độ chính sách ưu đãi đảm bảo theo quy đinh; 100% Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Cùng với chăm lo các chế độ, chính sách, tỉnh Bắc Ninh quan tâm tu bổ, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ. Toàn địa bàn tỉnh đang quản lý và chăm sóc 345 công trình ghi công liệt sỹ.

Trong đó, bao gồm 311 nghĩa trang liệt sỹ và 34 công trình là Đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ cấp tỉnh và cấp xã; trong đó có tổng số 35.847 mộ liệt sỹ (bao gồm 4 mộ tập thể và 17.993 mộ có cốt).

Từ năm 2020 đến năm 2026, tỉnh tu sửa, cải tạo và nâng cấp 95 công trình ghi công liệt sỹ với tổng kinh phí thực hiện trên 177,82 tỷ đồng; xây mới 28 mộ liệt sỹ với kinh phí 1,32 tỷ đồng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027), tỉnh Bắc Ninh chủ động xây dựng kế hoạch và phát động triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính.”

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thu nhận mẫu hài cốt cho 2.758 phần mộ chưa có thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với cơ quan Công an các cấp chủ trì tổ chức cập nhật dữ liệu thông tin lên hệ thống dân cư quốc gia, tạo thuận lợi cho công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân để đối chứng...

Dịp này, tỉnh Bắc Ninh dự kiến trao hơn 57 nghìn suất quà, với tổng kinh phí khoảng 89 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

100% Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất, tinh thần, bằng những việc làm thiết thực như, nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, nâng cấp tiện nghi sinh hoạt.../.

TP Hồ Chí Minh tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" Cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu liệt sỹ, 9,2 triệu người có công, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; hơn 3.200 nghĩa trang liệt sỹ.

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