Sơ đồ Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng từ năm học 2026-2027

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg ngày 23/7/2026 quy định Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định tạo khuôn khổ thống nhất để tổ chức hệ thống giáo dục từ mầm non đến giáo dục đại học; làm căn cứ xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình giáo dục; đồng thời tăng cường sự chuyển tiếp, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Sơ đồ Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Theo Quyết định, khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, được thực hiện ở các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Quyết định quy định thống nhất việc phân loại các chương trình giáo dục theo 9 cấp độ, từ cấp độ 0 đến cấp độ 8 trên cơ sở mục tiêu chương trình, mức độ phức tạp của nội dung học tập, yêu cầu đầu vào, kết quả học tập dự kiến và khả năng chuyển tiếp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi chương trình giáo dục được xác định bằng mã chương trình và được phân loại thống nhất trong toàn hệ thống

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân lần đầu tiên xác lập vị trí của chương trình giáo dục trung học nghề. Theo đó, chương trình giáo dục trung học nghề được phân loại ở cấp độ 2 và cấp độ 3 tương ứng với từng mục tiêu, yêu cầu đào tạo; đồng thời quy định rõ khả năng chuyển tiếp và liên thông với các trình độ đào tạo tiếp theo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 7/9/2026./.

Xây dựng khung bảo đảm chất lượng giáo dục thống nhất từ mầm non đến THPT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng khung yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục thống nhất áp dụng cho nhiều loại hình cơ sở giáo dục, từ mầm non đến trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.