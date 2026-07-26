Agribank cùng ngành Ngân hàng trao 300 tỷ đồng chăm lo người có công

Ngày 23/7, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ nhằm tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh vì Tổ quốc của các thế hệ cha anh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình.

Tham gia chương trình cùng đoàn đại biểu ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn dẫn đầu, đại diện Agribank, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc - cùng ngành Ngân hàng trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời nhìn lại những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Với phương pháp triển khai mới và sự vào cuộc đồng bộ của nhiều lực lượng, chiến dịch đang thắp lên hy vọng tìm lại thông tin, hài cốt liệt sĩ, giúp vơi bớt nỗi mong ngóng kéo dài nhiều năm của hàng nghìn gia đình.

Cùng với chiến dịch cao điểm này, từ đầu tháng 7/2026, cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt khởi công xây mới và sửa chữa 3.600 căn nhà cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Những hoạt động tri ân thiết thực đang được triển khai trên khắp cả nước là minh chứng sinh động cho trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Chương trình cũng dành thời lượng giao lưu với các nhân chứng lịch sử, người có công và thân nhân liệt sỹ, qua đó chia sẻ những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến và hành trình tri ân.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao lại kỷ vật chiến tranh cho thân nhân liệt sỹ, tặng quà đại diện người có công tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố cùng các lực lượng quân đội, công an, cựu chiến binh và các trung tâm nuôi dưỡng thương binh. Những hồ sơ, kỷ vật ấy không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc tri ân hôm nay.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Tham dự chương trình ý nghĩa này, đồng chí Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo các ngân hàng thương mại đã trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, khẳng định tinh thần trách nhiệm của ngành Ngân hàng đối với các hoạt động vì cộng đồng.

Trước đó, sáng 16/7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ đã tham gia chuỗi hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng của đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, đại diện Agribank, đồng chí Tô Huy Vũ đã thăm hỏi và trao tặng món quà trị giá 300 triệu đồng đến các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank (ngoài cùng bên phải) trao quà tới Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng. (Ảnh: Vietnam+)

Trong 2 ngày 10-11/7/2026, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cũng đã tham gia chương trình về nguồn cùng Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu tại 03 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và trao tặng an sinh xã hội tại 03 tỉnh với tổng số tiền là 30 tỷ đồng (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng).

Những ngày tháng Bảy này, các đơn vị trong hệ thống Agribank đang tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng về các Anh hùng liệt sĩ - những người đã vĩnh viễn nằm lại các chiến trường cho đất nước nở hoa, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những gia đình có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, Agribank cũng tích cực đồng hành cùng các Ban, Bộ, ngành trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật, thể hiện lòng biết ơn, tôn vinh, tri ân những thế hệ cha anh đã cống hiến, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng như Chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa” do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Agribank đồng hành cùng chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa”

Nhân dịp này Agribank cũng đồng hành cùng chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa”. Chương trình là sự kiện mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời nhắc nhở mỗi người Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhớ về cội nguồn và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Chương trình được tổ chức ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Việc Agribank đồng hành cùng chương trình đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tôn vinh tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự thay đổi của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

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