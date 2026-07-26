Trang trọng lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo

Sáng 26/7, tại Đền thờ Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo), Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự tri ân, niềm kính phục và nhấn mạnh: "Hôm nay, cả nước hướng về Côn Đảo, tưởng nhớ đến các đồng chí, đồng bào yêu nước ngã xuống, được xem như là bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc. Vì Côn Đảo là nơi từng bị coi là địa ngục trần gian của thực dân, đế quốc; là nơi giam cầm nhiều con người yêu nước, chiến sỹ cách mạng ở mọi miền Tổ quốc... Nhưng chính nơi tăm tối, khắc nghiệt ấy, ý chí cách mạng, tinh thần yêu nước lại bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết. Hàng ngàn, hàng vạn chiến sỹ kiên trung đã biến chốn lao tù thành trường học cách mạng, giữ vững khí tiết, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do cho Tổ quốc."

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định sự hy sinh vô bờ bến ấy đã làm nên giá trị thiêng liêng và thành tố tạo nên giá trị con người Việt Nam. Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công và sẽ càng rạng rỡ hơn khi được giữ gìn bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tri ân tại lễ giỗ. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Mỗi nén hương tri ân thắp lên chính là lời hứa, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cao nhất phong trào chăm lo người có công với cách mạng, thực hiện trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," đảm bảo tính liên tục, thiết thực, gắn với chính sách an sinh xã hội theo phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Có mặt tại lễ giỗ, ông Nguyễn Văn Nghiệp, con trai của liệt sỹ Nguyễn Giai (hy sinh ngày 6/3/1973 tại nhà tù Côn Đảo) xúc động chia sẻ: "Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện đi tìm mộ của bố. May mắn thay nhân dịp 27/7 năm nay, nhờ các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp hỗ trợ, chúng tôi mới tìm lại được mộ bố tại Nghĩa trang Hàng Dương. Đây là niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến đối với gia đình tôi."

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc thực hiện các chính sách chăm lo người có công với cách mạng, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó phòng Nghiệp vụ bảo tàng thuộc Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị luôn coi việc đón tiếp thân nhân liệt sỹ như đón người thân trở về gia đình.

Đơn vị đã xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử tra cứu phần mộ liệt sỹ Côn Đảo, giúp rút ngắn thời gian, khoảng cách và tạo thuận lợi tối đa cho các gia đình trên cả nước khi ra thăm viếng.

Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, hệ thống trang web tra cứu phần mộ liệt sỹ tại Côn Đảo đã hỗ trợ hàng nghìn lượt thân nhân trên cả nước tìm kiếm thông tin chính xác về người thân là liệt sỹ yên nghỉ tại Côn Đảo./.

Côn Đảo - “địa chỉ đỏ” giữa trùng khơi Theo thống kê từ Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Côn Đảo, từ 1-22/7, tổng lượt khách thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích đạt gần 72.500 lượt.