Người bệnh nước ngoài vượt hơn 9.000km đến Việt Nam thay khớp háng

Một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch New Zealand, đã vượt hơn 9.000km đến Việt Nam để phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau nhiều năm chịu đựng những cơn đau kéo dài và phải chờ đợi phẫu thuật tại quê nhà.

Trường hợp này không chỉ mang lại cơ hội phục hồi cho người bệnh mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của ngoại khoa Việt Nam trong điều trị các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước tạo dựng uy tín đối với người bệnh quốc tế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 1, người bệnh xuất hiện đau khớp háng trái từ khoảng 10 năm trước. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi vận động nhưng sau đó tăng dần cả về mức độ và tần suất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Mặc dù đã được chỉ định thay khớp háng tại New Zealand từ nhiều năm trước, người bệnh vẫn phải chờ theo lịch của hệ thống y tế và đến nay thời gian chờ phẫu thuật đã kéo dài khoảng bốn năm. Trong khi đó, nếu lựa chọn phẫu thuật theo diện tự chi trả, chi phí lên tới gần 40.000 đôla New Zealand.

Sau khi tìm hiểu về trình độ chuyên môn của các bác sỹ Việt Nam cũng như chất lượng điều trị tại một số quốc gia trong khu vực, người bệnh quyết định sang Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khi nhập viện, khớp háng trái của người bệnh đã bị phá hủy hoàn toàn. Người bệnh đau đớn trầm trọng, gần như không thể tự đi lại và phải phụ thuộc vào xe lăn. Cân nặng gần 100kg khiến việc di chuyển, gây mê và thực hiện phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Qua thăm khám và đánh giá hình ảnh, các bác sỹ chẩn đoán người bệnh mắc hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối. Đây là bệnh lý có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tắc mạch máu nuôi chỏm xương đùi, chấn thương, bệnh lý tự miễn, sử dụng corticoid kéo dài hoặc tình trạng thừa cân, béo phì.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thể trạng của người bệnh, êkíp phẫu thuật vẫn thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn.

Theo các bác sỹ, lớp mô mềm vùng hông dày khiến đường tiếp cận khớp sâu hơn nhiều so với các trường hợp thông thường. Tuy nhiên, nhờ làm chủ các kỹ thuật hiện đại, ca mổ diễn ra thuận lợi với đường rạch da chỉ khoảng 5-6cm, góp phần giảm tổn thương mô mềm và hỗ trợ quá trình phục hồi sau mổ.

Ngay từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, người bệnh đã được các kỹ thuật viên phục hồi chức năng hướng dẫn đứng dậy và tập đi. Sau gần một tuần điều trị, vết mổ khô đẹp, hai chi dưới cân bằng, người bệnh không còn đau và có thể tự đi lại.

Theo nhận định của bác sỹ, sau khi trở về New Zealand, người bệnh sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, có thể tự lái xe, tham gia các hoạt động thể thao phù hợp và sinh hoạt độc lập sau nhiều năm bị hạn chế bởi bệnh lý khớp háng.

Người bệnh cho biết trước khi phẫu thuật, cuộc sống gần như bị đảo lộn bởi những cơn đau kéo dài. Mỗi bước đi đều phải dựa vào gậy hoặc nạng. Là một quản lý bất động sản kiêm trợ lý cá nhân, công việc đòi hỏi sự tập trung và tỉnh táo nhưng cơn đau khiến ngay cả những công việc thường ngày cũng trở nên vô cùng khó khăn. Dù phải sử dụng nhiều thuốc giảm đau, chị vẫn cố gắng đi làm để duy trì thu nhập.

Sau ca phẫu thuật, người bệnh chia sẻ: "Hiện tại tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi tin rằng chỉ khoảng ba tháng nữa thôi, tôi sẽ có thể chạy trở lại. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể trở thành hiện thực."

Người bệnh cũng bày tỏ sự biết ơn khi được điều trị tại Việt Nam và đánh giá các bác sỹ có trình độ chuyên môn xuất sắc, chuyên nghiệp, thấu hiểu hoàn cảnh của người bệnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Khánh, trường hợp này là minh chứng cho sự phát triển của ngoại khoa Việt Nam trong lĩnh vực thay khớp. Không chỉ làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển, các cơ sở y tế trong nước còn mang đến chất lượng điều trị tốt với chi phí hợp lý.

Việc một người bệnh đến từ quốc gia có hệ thống y tế phát triển lựa chọn Việt Nam để điều trị cho thấy uy tín chuyên môn của các bệnh viện trong nước đang từng bước được khẳng định trên trường quốc tế.

Cùng với việc làm chủ các kỹ thuật hiện đại, rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao chất lượng phục hồi và chi phí hợp lý, y tế Việt Nam đang từng bước trở thành điểm đến của người bệnh quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của nền y học nước nhà trong tiến trình hội nhập./.

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