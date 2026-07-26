"Viết về Lai Châu" - Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển

Nhằm tạo điều kiện để văn nghệ sỹ trải nghiệm thực tế, tìm hiểu sâu hơn về vùng đất, con người và những thành tựu phát triển của tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật "Viết về Lai Châu" năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu năm 2026 với chủ đề "Lai Châu-Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển," góp phần khơi dậy cảm hứng sáng tạo và quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo kế hoạch, Trại sáng tác sẽ diễn ra trong 10 ngày vào quý 3/2026, đưa các văn nghệ sỹ đến khảo sát, trải nghiệm tại nhiều địa phương tiêu biểu như Thu Lũm, Nậm Tăm, Tân Uyên, Than Uyên, Mường Kim, Phong Thổ và Sin Suối Hồ.

Bên cạnh các chuyến đi thực tế, chương trình còn tổ chức tọa đàm, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu tư liệu và góp ý bản thảo nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm.

Điểm nổi bật của Trại sáng tác năm nay là sự tham gia của 31 văn nghệ sỹ nhà văn, nhà báo và cộng tác viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An... Sự hội tụ của các tác giả giàu kinh nghiệm cùng những cây bút trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, đa chiều về vùng đất Lai Châu.

Thông qua hành trình thực tế, các trại viên sẽ có cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đời sống của đồng bào các dân tộc; đồng thời tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng, nông nghiệp đặc sản, công tác bảo tồn di sản văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Đây sẽ là nguồn tư liệu phong phú để sáng tạo nên những tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động diện mạo Lai Châu trong giai đoạn phát triển mới.

Các tác phẩm được kỳ vọng sẽ khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc anh em, hình ảnh con người Lai Châu đoàn kết, sáng tạo, giàu khát vọng vươn lên; đồng thời giới thiệu những tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông-lâm nghiệp, kinh tế cửa khẩu, thủy điện cùng những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới của tỉnh.

Không chỉ là hoạt động chuyên môn, Trại sáng tác còn là dịp để các văn nghệ sỹ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng kết nối và lan tỏa tình yêu đối với mảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc. Ban Tổ chức kỳ vọng từ hoạt động này sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật phong phú.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu với chủ đề “Lai Châu-Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển.”

Cuộc thi nhằm khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong đội ngũ văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh miền đất, con người Lai Châu giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng phát triển đến với bạn bè trong nước và quốc tế./.

Tổng kết cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc góp phần tạo nên không khí thi đua, cổ vũ, lan tỏa tinh thần của Đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân.