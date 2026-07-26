Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực

Thành phố Đồng Nai đã và đang đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa,” lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.

Nhiều địa phương đã có những hoạt động cụ thể, ý nghĩa với chính sách thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách, người có công; đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xã Nha Bích đang quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi cho 153 người có công, gia đình chính sách và thân nhân liệt sỹ. Từ đầu năm 2026 đến nay, các chính sách được địa phương triển khai kịp thời, đầy đủ; từ việc giải quyết hồ sơ thờ cúng, mai táng phí, cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” đến công tác điều dưỡng. Đáng chú ý, xã đã phối hợp thu nhận 20 mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ theo quy định, Nha Bích đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Trong năm 2026, địa phương đã trao tặng các phần quà tri ân từ Chủ tịch nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai và cấp xã với tổng kinh phí gần 430 triệu đồng.

Địa phương cũng triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe như khám định kỳ, gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người có công yên tâm vui sống, góp phần củng cố vững chắc công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích Nguyễn Thị Minh Tiền khẳng định, chăm lo cho người có công, gia đình chính sách và thân nhân liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của địa phương.

Đoàn Thanh niên xã Nha Bích thăm hỏi và trao tặng phần quà ấm áp đến gia đình người có công trên địa bàn xã. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN).

Vào mỗi dịp Lễ, Tết hay Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đều trực tiếp đến thăm, trao tặng những phần quà tri ân ý nghĩa. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất, địa phương còn tổ chức các buổi gặp gỡ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ.

Qua đó, xã kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả chính sách ưu đãi, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tại phường Bình Phước có 1.199 thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày, thân nhân liệt sỹ, người có công đang nhận trợ cấp hàng tháng được nhận quà của Chủ tịch nước, thành phố Đồng Nai.

Xác định “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm hàng đầu, phường Bình Phước luôn chú trọng chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng chính sách. Cùng với các hoạt động thăm hỏi dịp Lễ, Tết, công tác thực hiện chế độ, chính sách cho người có công luôn được địa phương triển khai nghiêm túc, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ cao trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội-Đồng Nai tổ chức chương trình khám, tư vấn các bệnh lý về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi cùng nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, các trường hợp mắc bệnh lý về mắt đủ điều kiện phẫu thuật sẽ được hỗ trợ mổ hoàn toàn miễn phí. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), phường đã tổ chức thăm hỏi, trao quà và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lãnh đạo phường cũng mong muốn các gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo để cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thành phố Đồng Nai đang quản lý 56.000 hồ sơ đối tượng chính sách; trong đó có 1.510 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 87 cán bộ lão thành cách mạng, 18.771 liệt sỹ, 12.934 thương binh và 4.262 bệnh binh.

Bên cạnh đó, toàn thành phố hiện có 12 nghĩa trang liệt sỹ, 15 đài tưởng niệm, 19 đền thờ và 117 nhà bia ghi danh-những công trình tâm linh, tri ân quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn, thành phố luôn chú trọng chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho người có công cũng như thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sỹ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Đồng Nai cũng thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng; kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Đảng, Nhà nước; chính sách điều dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ người có công với cách mạng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; rà soát tham mưu đề xuất sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng.

Công tác tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ cũng được đẩy mạnh để trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Bên cạnh đó, thành phố quyết liệt xử lý các hồ sơ tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh khiếu nại phức tạp.

Để thực hiện tốt công tác này, thành phố bố trí nguồn ngân sách nhà nước gắn với đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xã hội tham gia thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa.”

Đoàn Thanh niên phường Chơn Thành thăm hỏi, tặng quà và ảnh liệt sỹ được phục dựng đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngừng. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), Đồng Nai đã phát động đợt thi đua cao điểm với nhiều phần việc thiết thực: từ giải quyết chính sách, hỗ trợ nhà ở, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho đến công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Trong đợt thi đua từ tháng 6/2026 đến hết tháng 6/2027, toàn thành phố phấn đấu đạt các mục tiêu trọng tâm: 95% hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi người có công được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn theo quy định; hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho toàn bộ người có công và thân nhân liệt sỹ đủ điều kiện trong năm 2026-2027; 100% Nghĩa trang liệt sỹ, Nghĩa trang Cán bộ-Người có công cấp thành phố, Nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công cấp xã được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; các công trình xuống cấp được lập kế hoạch sửa chữa; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức vận động và tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phấn đấu quy tập hài cốt liệt sỹ đạt 100% theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, hướng tới 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), thành phố Đồng Nai đã tổ chức 6 đoàn công tác trực tiếp đến thăm và trao quà tri ân cho 34 người có công tiêu biểu, bao gồm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh nặng và thân nhân liệt sỹ.

Mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền địa phương đối với những cống hiến to lớn của các gia đình chính sách./.

TP Hồ Chí Minh tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" Cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu liệt sỹ, 9,2 triệu người có công, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; hơn 3.200 nghĩa trang liệt sỹ.

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