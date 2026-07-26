Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số và chính sách đối với người bán vé số.

Theo phản ánh của cử tri thành phố Đồng Nai, mặc dù hoạt động xổ số kiến thiết hiện nay là nguồn thu ngân sách lớn, nhưng cũng dẫn đến một số hệ lụy như lô đề, nghiện cờ bạc núp bóng xổ số; một bộ phận người nghèo chi tiêu phần lớn thu nhập để mua vé số, gây tâm lý trông chờ vào may rủi, ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, dù ngành vé số có doanh thu cao, đời sống của người bán vé số vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro và khó khăn. Do đó, cử tri kiến nghị cần có các giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh xổ số, đồng thời có chính sách phù hợp đối với người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết, hoạt động kinh doanh xổ số là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thuộc lĩnh vực Nhà nước độc quyền theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu của hoạt động kinh doanh xổ số là đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí có thưởng hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, đồng thời huy động nguồn lực cho ngân sách địa phương để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, trong đó tập trung phát triển giáo dục và y tế.

Bộ Tài chính chia sẻ với những băn khoăn của cử tri về nguy cơ phát sinh các hành vi ghi số đề, tổ chức đánh bạc lợi dụng kết quả xổ số cũng như tình trạng một bộ phận người dân nghèo tham gia mua vé số vượt quá khả năng thu nhập…

Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa hoạt động kinh doanh xổ số hợp pháp với các hành vi ghi số đề, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Đây là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không phải là mục tiêu cũng như bản chất của hoạt động kinh doanh xổ số do Nhà nước tổ chức và quản lý.

Để quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính cho biết đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Theo Bộ Tài chính, các quy định này nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh xổ số và cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Đồng thời, Bộ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số nếu có.

Đối với kiến nghị liên quan đến đời sống của người bán vé số, Bộ Tài chính cho biết đây là lực lượng lao động tự do, trong đó có nhiều người thuộc nhóm yếu thế, thu nhập không ổn định và cần được quan tâm trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Theo Bộ Tài chính, pháp luật hiện nay về kinh doanh xổ số chưa quy định chính sách an sinh xã hội riêng đối với người bán vé số. Tuy nhiên, người bán vé số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc các đối tượng chính sách vẫn được hưởng các chính sách an sinh xã hội theo quy định của pháp luật; đồng thời có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế để được bảo đảm các quyền lợi theo quy định.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xổ số và hệ thống đại lý thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đột xuất khi gặp thiên tai, dịch bệnh hoặc rủi ro trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh xổ số theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia xổ số có trách nhiệm, phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đánh giá thực tiễn việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người bán vé số để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các chính sách có liên quan, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước./.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Sắp xếp để các công ty xổ số phát triển hiệu quả Bộ Tài chính đề xuất tổ chức lại thị trường xổ số miền Bắc theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó Vietlott là công ty mẹ, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc là công ty con.

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