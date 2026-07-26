Quảng Ngãi khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Ngày 26/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về tội “Đánh bạc.”

Trước đó, ngày 17/7, TTXVN đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, điều tra và triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Đức Nghiêm (32 tuổi, trú tại thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên tới gần 1.200 tỷ đồng.

Đây là một trong những vụ án cá độ bóng đá có quy mô lớn bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, triệt phá trên địa bàn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, vụ án là lời cảnh báo đối với những người vì hám lợi, muốn kiếm tiền bất chính mà tham gia cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc trên không gian mạng.

Hoạt động này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; không tiếp tay, cung cấp hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và các phương tiện khác để phục vụ hoạt động cờ bạc.

Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng hoặc đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.

Mọi hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, kể cả trên không gian mạng, đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vì hành vi cá độ bóng đá Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Toán, để điều tra về hành vi liên quan vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.