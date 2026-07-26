Chiến dịch 500 ngày đêm: Tăng tốc hành trình trả lại tên cho các liệt sỹ

Sau hơn 4 tháng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin,” những bước chân tìm kiếm vẫn đang tiếp tục trên nhiều địa bàn trong cả nước, từ những nghĩa trang liệt sỹ nơi từng phần mộ chưa xác định được thông tin đến những khu rừng, cánh đồng, địa bàn từng diễn ra các trận đánh ác liệt; từ trong nước đến đất bạn Lào, Campuchia.

Tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm

Tính đến ngày 25/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ, trong đó 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Cùng với đó, đã phát hiện 7 mộ liệt sỹ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang với 23 hài cốt liệt sỹ và tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 103 hài cốt liệt sỹ cùng 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể.

Hiện trên 1.500 cán bộ, chiến sỹ thuộc 32 đội tìm kiếm, quy tập, gồm 13 đội trong nước, 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia, đang thực hiện nhiệm vụ. Công tác rà phá bom mìn được triển khai phục vụ tìm kiếm, quy tập; đến nay đã rà phá 8.462,16 ha trong tổng số 22.725 ha.

Những con số trên là kết quả của việc triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó, các thông tin, mẫu sinh phẩm, dấu vết trên thực địa đều được thu thập, kiểm chứng, đối chiếu và xử lý với yêu cầu cao nhất về tính chính xác.

Tại tỉnh Quảng Trị, ở khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, lực lượng chức năng đã kết hợp thông tin từ tài liệu lịch sử, nhân chứng với kết quả khảo sát bằng ra-đa xuyên đất để xác định khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ.

Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc các hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua khảo sát, tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 10 hài cốt liệt sỹ ở độ sâu từ 20 đến 50 cm. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh.

Bước đầu, các hài cốt được xác định thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh vào tháng 5/1972. Các cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm nếu đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết hợp tư liệu lịch sử, bản đồ, ảnh hàng không, thông tin nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa.

Đến ngày 24/7, các lực lượng đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập 101 bộ hài cốt liệt sỹ và 5 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể cùng nhiều di vật. Riêng trong ngày 24/7, tại một điểm khai quật mới, cách khu vực khai quật cũ khoảng 50 m, lực lượng đã tìm được 1 bộ hài cốt liệt sỹ và 3 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu công tác tìm kiếm tại khu vực này được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo vệ nguyên vẹn các dấu vết để phục vụ việc xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sỹ.

Tại khu vực Bệnh viện K76A, xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đang tổ chức đào thăm dò, tìm kiếm nơi an táng hài cốt liệt sỹ. Do địa hình thay đổi theo thời gian, việc xác định vị trí gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương tiếp tục vận động những người từng chiến đấu, phục vụ, gắn bó với Bệnh viện K76A cung cấp thông tin, sơ đồ, thư từ, nhật ký và lời kể liên quan đến nơi chôn cất liệt sỹ.

Còn ở Đắk Lắk, từ tháng 6/2026 đến nay, Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập 19 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 12 bộ tại Campuchia và 7 bộ trên địa bàn; một bộ đã xác định được danh tính. Tại một khu vực thuộc địa bàn tỉnh, lực lượng đã khai quật được 2 bộ hài cốt liệt sỹ chưa rõ danh tính cùng một số phần xương, răng và nhiều di vật; các bộ hài cốt được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Đối với Vĩnh Long, từ ngày 13/7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 6 bộ hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang tạm ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình. Theo thông tin nhân chứng, khu vực này có thể còn khoảng 10 hài cốt liệt sỹ.

Đẩy mạnh lấy mẫu, xác định danh tính liệt sỹ

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu máu của thân nhân liệt sỹ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương đang đẩy mạnh lấy mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ phục vụ giám định ADN.

Đến nay, 264 tổ, đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ với khoảng 3.500 người đã lấy mẫu đối với 79.768 mộ liệt sỹ; trong đó 55.626 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Lực lượng chức năng đã thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu.

Tại tỉnh Thái Nguyên, qua khảo sát 82 nghĩa trang liệt sỹ với 5.112 phần mộ, có 941 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 49 nghĩa trang, trên địa bàn 29 xã, phường cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại 6/49 nghĩa trang với 376/941 mộ; số mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 99 mộ. Đối với thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Cục C06, Bộ Công an và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu cho 4.007 trường hợp; đã thu nhận 3.919 mẫu, đạt 97,8%.

Tại khu vực lấy mẫu, không khí làm việc luôn được giữ nghiêm trang, đúng quy trình kỹ thuật. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Tỉnh cũng phát trên 83.000 phiếu cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đến từng hộ gia đình, người dân. Từ nguồn thông tin nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 76 thông tin về phần mộ liệt sỹ.

Tại Thanh Hóa, các tổ lấy mẫu được trang bị thiết bị di động cài đặt phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ, bảo đảm cập nhật và quản lý dữ liệu thống nhất, chính xác trong toàn bộ quá trình thực hiện. Công tác lấy mẫu được triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm đối với 38 phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hoằng Hóa, nơi có 660 phần mộ liệt sỹ. Từng vị trí phần mộ được xác định, đối chiếu kỹ lưỡng trước khi khai quật. Từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng nhằm bảo đảm giữ nguyên trạng hài cốt. Khi hoàn tất việc lấy mẫu, phần mộ được hoàn trả đúng vị trí, chỉnh trang sạch sẽ, bảo đảm sự tôn nghiêm.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Đội tìm kiếm, quy tập hài tỉnh Hà Giang đã không quản ngại hiểm trở núi rừng, thời tiết khắc nghiệt, kiên trì bám trụ nhiều ngày tại Điểm cao 211 phát hiện và cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được các lực lượng triển khai trên cơ sở kết hợp thông tin từ nhiều nguồn, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ và phát huy vai trò của nhân chứng, thân nhân liệt sỹ và nhân dân.

Phát biểu tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm; thành lập hơn 30 đội, tăng cường lực lượng cho các đội tìm kiếm, quy tập; lập các tổ công tác thu thập thông tin tại cơ sở; tổ chức các tổ chuyên trách lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; tổ chức nhiều cuộc hội thảo xác minh thông tin; ứng dụng ra-đa quét ngầm, công nghệ số và các phần mềm quản lý phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, kết quả triển khai tại xã Minh Đức là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, thành phố Đồng Nai và các ban, bộ, ngành Trung ương trong thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Đại tướng ghi nhận, biểu dương các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, các nhân chứng lịch sử, tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin và hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đang được các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện trên nhiều hướng, từ tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm, khu vực có nhiều liệt sỹ hy sinh, mộ tập thể đến thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin./.

Nhiều tín hiệu mới trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ Những tín hiệu mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Đồng Nai cùng nỗ lực đẩy nhanh lấy mẫu ADN ở Đắk Lắk đang mở thêm hy vọng xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ.

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