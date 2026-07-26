Myanmar cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học

Bộ Giáo dục Myanmar đã cấm học sinh các trường tiểu học sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

Theo thông báo đăng tải trên nhật báo nhà nước The Global New Light of Myanmar ngày 26/7, Bộ cho biết lệnh cấm nhằm ngăn chặn việc sử dụng điện thoại di động quá mức và bảo vệ học sinh khỏi những tác hại của việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội không phù hợp với độ tuổi.

Bộ cũng đã ban hành hướng dẫn cho các trường học để đảm bảo học sinh sử dụng điện thoại di động và các nền tảng trực tuyến một cách an toàn và hiệu quả như các công cụ giáo dục.

Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp với các bộ và tổ chức liên quan để thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức cho phụ huynh, giáo viên và học sinh, cũng như các sáng kiến giáo dục an toàn kỹ thuật số.

Trước đó, nhiều nước châu Âu đã ban hành lệnh cấm này đối với nhiều cấp học. Mới đây nhất, ngày 20/7, Chính phủ Séc đã nhất trí thông qua đề xuất cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học. Nếu được Quốc hội ủng hộ, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2027 và áp dụng đối với nhiều cấp học.

Còn tại Pháp, kể từ năm học 2026-2027, học sinh trung học phổ thông cũng sẽ chính thức phải tuân thủ quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong trường học. Trước đó, lệnh cấm đã được áp dụng từ năm 2018 đối với các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Các nước khác đã áp dụng các lệnh cấm này còn có Phần Lan (tháng 8/2025), Anh (từ năm 2024).../.

Chính phủ Séc thông qua đề xuất cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học Chính phủ Séc thông qua đề xuất cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học nhằm nâng cao khả năng tập trung và cải thiện kết quả học tập.

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