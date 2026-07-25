Mỹ trao trả cổ vật quý, Indonesia khẳng định “chủ quyền văn hóa”

Mỹ vừa trực tiếp bàn giao cho phía Indonesia hàng loạt cổ vật quý hiếm từng bị buôn lậu ra nước ngoài. Đây là thành tựu mới nhất trong chiến dịch quy mô lớn của Jakarta nhằm đưa các di sản văn hóa lưu lạc trở về quê hương.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Văn hóa Indonesia cho biết Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đã trực tiếp trao trả số cổ vật này cho Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vào ngày 24/7.

Toàn bộ hiện vật được hồi hương đợt này có nguồn gốc từ vùng Papua, gồm các công cụ nghi lễ và rìu đá cổ gắn liền với các cộng đồng bản địa Dani, Asmat và Sentani.

Đối với người dân vùng cao Papua (đặc biệt là tộc người Dani), rìu đá không đơn thuần là công cụ lao động mà là báu vật gia truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện địa vị xã hội và được sử dụng trong các lễ cưới, nghi thức truyền thống.



Sau khi trở về nước, toàn bộ cổ vật sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Indonesia. Phía Indonesia nhấn mạnh việc tiếp nhận này là kết quả phối hợp hiệu quả giữa Bộ Văn hóa nước này và FBI, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực khôi phục "chủ quyền văn hóa" của quốc gia.



Những năm gần đây, Indonesia đã liên tục gặt hái nhiều kết quả tích cực trong chiến dịch thu hồi di sản bị thất thoát do buôn lậu hoặc bị đưa ra nước ngoài trong thời kỳ thuộc địa.



Trước đợt trao trả này, Mỹ cũng đã hoàn trả cho Jakarta 2 bức tượng đồng Bồ Tát Avalokiteshvara (thế kỷ VIII) - vốn bị khai quật trái phép và bán cho nhà sưu tập thông qua đường dây buôn bán cổ vật bất hợp pháp của Douglas Latchford.

Tháng 1/2025, Indonesia đã tiếp nhận và trưng bày hơn 800 hiện vật do Hà Lan trao trả sau nhiều năm đàm phán (bao gồm tượng đá, trang sức, vũ khí cổ...). Đáng chú ý trong số đó có hóa thạch nổi tiếng "Người Java" (Java Man), được đưa trở lại quê hương sau hơn 130 năm lưu lạc.



Việc hàng loạt di sản liên tục được hồi hương không chỉ củng cố niềm tự hào và bản sắc dân tộc, mà còn giúp các thế hệ tương lai của Indonesia có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những giá trị lịch sử vô giá của đất nước./.

Mỹ và Indonesia chính thức ký kết hiệp định thương mại lịch sử Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Donald Trump đã ký kết văn bản mang tên "Thực hiện hiệp định hướng tới một kỷ nguyên vàng mới cho Liên minh Mỹ-Indonesia."

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