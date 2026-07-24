Lào đẩy mạnh nỗ lực hiện đại hóa các dịch vụ chính phủ

Lào đã có một bước tiến quan trọng hướng tới hiện đại hóa nền hành chính công với cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế Dịch vụ nhà nước Một cửa, tập trung vào việc thúc đẩy cải cách để các dịch vụ của chính phủ nhanh hơn, minh bạch hơn và dễ tiếp cận hơn với người dân.

Cuộc họp, do Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith chủ trì, được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn ngày 24/7.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Saleumxay nhấn mạnh sáng kiến này thể hiện cam kết của Đảng và chính phủ đối với cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm trong việc cung cấp dịch vụ công bằng cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường quản trị, đẩy nhanh chuyển đổi số và thúc đẩy phân quyền.

Các thành viên tham dự đã xem xét tiến độ thực hiện cơ chế dịch vụ nhà nước một cửa kể từ khi được giới thiệu vào năm 2006 và thông qua kế hoạch hành động 2026-2030 của ủy ban.

Các cuộc thảo luận chính tập trung vào việc mở rộng dịch vụ tại các trung tâm dịch vụ một cửa, cải thiện nguồn tài chính hoạt động và thiết lập hệ thống thanh toán điện tử tập trung cho các khoản phí của chính phủ thông qua các nền tảng trực tuyến, ứng dụng ngân hàng di động và các ngân hàng thương mại.

Sau cuộc họp, các bộ, cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương sẽ thành lập các ủy ban thực hiện và phát triển các Trung tâm Dịch vụ Một cửa Thông minh (Smart ODSC), đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường khung pháp lý và tích hợp các dịch vụ công chuyên ngành vào một nền tảng dịch vụ số thống nhất./.

Lào thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Chính phủ Lào sẽ thực hiện quy định tài chính để đạt chỉ tiêu thu theo kế hoạch và vượt kế hoạch từ thuế - phí, giảm các khoản chi không cần thiết; đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu.