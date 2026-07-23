Hội nghị AMM-59: “Củng cố ASEAN thông qua giáo dục” tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, từ ngày 22-23/7, Singapore đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 14 (ASED 14), Hội nghị ASEAN+3 lần thứ 8 và Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 8 (EAS 8) nhằm trao đổi quan điểm và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực giáo dục.

Các cuộc họp diễn ra tại Khách sạn Shangri-La trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN về Giáo dục mà Singapore đảm nhiệm từ năm 2026 - 2027.

Các đoàn đại biểu từ 11 quốc gia thành viên ASEAN cùng các đại diện đối tác, quan chức từ Ban Thư ký ASEAN tham dự các cuộc họp.



Tại phiên khai mạc ASED 14 và các hội nghị liên quan, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee khẳng định tầm quan trọng của giáo dục trong việc xây dựng bản sắc khu vực, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, tôn giáo, chủng tộc, đồng thời đối mặt với địa chính trị thay đổi, chuyển đổi kinh tế và thay đổi công nghệ nhanh chóng- đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay.

Nhấn mạnh chủ đề năm nay là “Củng cố ASEAN thông qua Giáo dục”, Bộ trưởng Desmond Lee đề xuất tập trung vào ba lĩnh vực sẽ định hình hệ thống giáo dục trong những năm tới, đó là AI, STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và phát triển toàn diện.

Ông nhấn mạnh Singapore sẽ tổ chức các chương trình đặc trưng trong các lĩnh vực trọng tâm này, thiết lập một mạng lưới nghiên cứu khu vực để thúc đẩy các phương pháp tiếp cận chung về giáo dục giá trị giữa các quốc gia thành viên ASEAN, cung cấp nền tảng để các quốc gia chia sẻ cách thức thiết kế và thực hiện giáo dục giá trị trong chương trình giảng dạy quốc gia.

Thông qua các sáng kiến này, các nhà giáo dục và học sinh từ Singapore và các quốc gia thành viên ASEAN sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau và tăng cường tình hữu nghị.



Tại ASED 14, Bộ trưởng Desmond Lee cùng các bộ trưởng giáo dục ASEAN khác công bố Kế hoạch Công tác Giáo dục ASEAN 2026 - 2030. Kế hoạch này đề ra các ưu tiên chung của khu vực nhằm xây dựng hệ thống giáo dục toàn diện, bao quát và mang tính chuyển đổi.

Kế hoạch tập trung vào việc phát triển những cá nhân toàn diện, kiên cường, cùng với lực lượng lao động có tay nghề cao và cạnh tranh, đồng thời nuôi dưỡng bản sắc ASEAN vốn thể hiện các giá trị chung của ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Lê Quân đã có bài phát biểu tại hội nghị.



Phát biểu tại lễ khai mạc ASED 14, ông San Lwin, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, nhấn mạnh vai trò chuyển đổi của giáo dục và sự cần thiết phải hợp tác sâu rộng hơn nữa trong ASEAN để giải quyết những thách thức đặt ra.

Ông khẳng định: “Những điểm nhấn của Singapore nhắc nhở chúng ta rằng giáo dục phải hỗ trợ người học có thế mạnh và nhu cầu khác nhau, xây dựng các giá trị và kỹ năng sống vững mạnh, và khuyến khích học tập suốt đời với sự hợp tác của các nhà giáo dục, phụ huynh, ngành công nghiệp và cộng đồng.”

Theo ông San Lwin, Kế hoạch Công tác Giáo dục ASEAN 2026-2030 sẽ giúp hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 về một “ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy con người làm trung tâm.”



Trong khuôn khổ ASED, Bộ trưởng Giáo dục Desmond Lee cũng có các cuộc gặp song phương với các đối tác. Các đại biểu từ các quốc gia thành viên ASEAN và các Đối tác Đối thoại đã đến thăm các trường tiểu học, trung học và các cơ sở giáo dục đại học của Singapore để hiểu sâu hơn về hệ thống giáo dục Singapore.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tới thăm Trường Đại học Công nghệ và thiết kế Singapore (SUTD) và có buổi làm việc với đại diện nhà trường./.

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