Hội nghị AMM-59: ASEAN kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải

Các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 23/7 đã kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải qua các eo biển quốc tế, đồng thời nhấn mạnh cần kiềm chế căng thẳng tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, tác động đến an ninh năng lượng và thương mại của khu vực cũng như toàn cầu.



Trong Tuyên bố chung được thông qua sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 diễn ra tại Manila (Philippines), các nước thành viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, cũng như duy trì hoạt động lưu thông thông suốt qua các tuyến hàng hải quốc tế, trong đó có eo biển Hormuz.

ASEAN bày tỏ quan ngại về những tác động lan tỏa của xung đột tại Trung Đông, đặc biệt đối với an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng của khu vực, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường đối thoại và giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình.

Tuyên bố chung cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác năng lượng giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các cú sốc từ bên ngoài.



Trước đó, ngày 22/7, phát biểu tại một sự kiện trong chuỗi các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải trên các tuyến vận tải quốc tế trong bối cảnh những diễn biến tại eo biển Hormuz đang làm gia tăng quan ngại về hoạt động vận tải biển và an ninh năng lượng.



Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Những diễn biến liên quan đến eo biển này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, trong khi một số nước Đông Nam Á đang phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.



Các cuộc thảo luận của ASEAN diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran trở thành mối quan tâm lớn, gây sức ép lên an ninh và kinh tế khu vực và toàn cầu./.

Hội nghị AMM-59: Việt Nam đề xuất thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU thực chất, bền vững Việt Nam đề nghị ASEAN-EU ưu tiên nâng cao khả năng chống chịu, trong đó tăng cường phối hợp triển khai các dự án năng lượng, huy động tài chính và hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

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