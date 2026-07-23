Việt Nam đề xuất 3 định hướng thúc đẩy hợp tác Mekong-Hàn Quốc

Chiều 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Mekong-Hàn Quốc lần thứ 14, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Manila (Philippines), trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan. Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Hàn Quốc đồng chủ trì.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, các nước thành viên khẳng định, sau 15 năm hình thành và phát triển, hợp tác Mekong-Hàn Quốc đã trở thành một trong những cơ chế hợp tác tiểu vùng năng động nhất, mang lại nhiều kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Thông qua Quỹ Hợp tác Mekong-Hàn Quốc, 78 dự án với tổng trị giá gần 40 triệu USD đã được triển khai, góp phần hỗ trợ các nước Mekong cải thiện môi trường, xử lý ô nhiễm nguồn nước, phát triển nông nghiệp thông minh và thúc đẩy các giải pháp tái chế.

Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong-Hàn Quốc đã hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp các nước Mekong, thúc đẩy nhiều thỏa thuận hợp tác và đầu tư tại địa phương.

Trong khi đó, Trung tâm Nguồn nước Hàn Quốc-Mekong góp phần nâng cao nhận thức về các thách thức đối với nguồn nước sông Mekong.



Các nước thành viên đánh giá cao vai trò đồng chủ trì của Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2025, tạo tiền đề để Thái Lan và Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy các định hướng lớn của hợp tác, đồng thời xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2027–2031.



Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những thành quả thiết thực của hợp tác Mekong-Hàn Quốc trong 15 năm qua, cũng như cam kết lâu dài của Hàn Quốc đối với tiểu vùng. Bộ trưởng nhấn mạnh, trên cương vị đồng chủ trì năm 2025, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và các nước Mekong để duy trì trao đổi cấp cao, nâng cao hiệu quả Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong-Hàn Quốc; lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Mekong – Hàn Quốc nhằm chia sẻ kết quả và kinh nghiệm triển khai các dự án; đồng thời thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo trong quản lý nguồn nước thông qua Diễn đàn Nguồn nước Mekong-Hàn Quốc lần thứ ba.



Trước những thách thức và cơ hội hợp tác mới, Bộ trưởng đề xuất 3 định hướng nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho các nước Mekong và Hàn Quốc.

Thứ nhất, Kế hoạch hành động giai đoạn 2027–2031 cần bảo đảm tính tập trung, khả thi và tiếp tục khẳng định tầm nhìn xây dựng một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu của Đối tác chiến lược Mekong-Hàn Quốc vì con người, thịnh vượng và hòa bình.

Thứ hai, hợp tác Mekong-Hàn Quốc cần ưu tiên hơn nữa các dự án xuyên biên giới, nhất là trong quản lý nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và kết nối logistics nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn tiểu vùng.

Thứ ba, cần phát triển Diễn đàn Mekong-Hàn Quốc thành cơ chế đối thoại thường kỳ, kết nối chính phủ với giới học giả, các viện nghiên cứu và khu vực tư nhân, qua đó hình thành các khuyến nghị chính sách thiết thực và những ý tưởng dự án có khả năng huy động nguồn lực.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong-Hàn Quốc và Trung tâm Nguồn nước Hàn Quốc-Mekong.



Hội nghị đã thông qua Tuyên bố đồng Chủ tịch. Theo đó, các Bộ trưởng nhất trí định hướng xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2027–2031, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh, phát triển nông thôn, du lịch và công nghiệp văn hóa. Các Bộ trưởng cũng nhất trí cần sớm nối lại Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc.



Cơ chế hợp tác Mekong-Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Hàn Quốc./.

Việt Nam đề xuất tăng cường liên kết, nâng cao sức chống chịu trong hợp tác ASEAN+3 Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại.

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