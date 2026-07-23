Thủ tướng Lawrence Wong công bố cải tổ nội các Singapore

Thủ tướng Lawrence Wong ngày 22/7 công bố cải tổ Nội các, với 4 gương mặt mới từ cuộc Tổng tuyển cử năm 2025 được thăng chức và hai nghị sỹ nhiệm kỳ đầu tiên khác được bổ nhiệm vào các chức vụ trong Nội các mới.

Trong số các nghị sỹ mới của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) đắc cử tại cuộc Tổng tuyển cử năm 2025, hai nghị sỹ không giữ chức vụ trong Chính phủ là ông Foo Cexiang và ông Shawn Loh sẽ lần đầu tham gia Chính phủ với cương vị Quốc vụ khanh, trong khi bà Jasmin Lau sẽ được thăng lên giữ chức Quyền Bộ trưởng Nhân lực và ông Goh Pei Ming sẽ được thăng chức lên một bậc, giữ cương vị Quốc vụ khanh cao cấp.

Ông Jeffrey Siow và ông David Neo sẽ chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên (MCCY) sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị quyền Bộ trưởng. Cả hai sẽ tiếp tục phụ trách các bộ mà họ đang công tác.

Giới quan sát nhận định các đợt thăng chức gần đây của những người trẻ tuổi trong Nội các Singapore cho thấy sự nổi lên của một đội ngũ lãnh đạo thế hệ thứ năm (5G), ngay cả khi đội ngũ thế hệ thứ tư (4G) đang củng cố vị trí của mình. Điều này tạo điều kiện cho các bộ trưởng trẻ có nhiều thời gian hơn để phát triển và mở rộng nguồn nhân lực ở các cấp bậc thấp hơn.

Các bộ trưởng kỳ cựu tiếp tục lãnh đạo các bộ ngành quan trọng, cân bằng giữa việc đổi mới lãnh đạo và tính liên tục.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, trong khi đẩy nhanh tiến trình đổi mới đội ngũ lãnh đạo, Thủ tướng Lawrence Wong vẫn bảo đảm các vị trí chủ chốt tiếp tục do những chính khách dày dạn kinh nghiệm đảm nhiệm. Mặc dù được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cấp cao, ông K. Shanmugam vẫn tiếp tục giữ cương vị Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Gan Kim Yong tiếp tục phụ trách Bộ Thương mại và Công nghiệp, còn ông Vivian Balakrishnan tiếp tục phụ trách Bộ Ngoại giao.

Giới quan sát cho rằng việc tiếp tục giao các vị trí chủ chốt cho những chính khách giàu kinh nghiệm sẽ bảo đảm tính liên tục trong điều hành, đặc biệt trong bối cảnh môi trường bên ngoài ngày càng biến động./.

Singapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới Theo MPA, trong năm 2025 Cảng Singapore đã xử lý kỷ lục 44,66 triệu container tiêu chuẩn. Cảng này cũng duy trì vị trí là trung tâm tiếp nhiên liệu hàng hải lớn nhất thế giới.