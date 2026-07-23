Thái Lan: Tấn công chốt kiểm soát, ít nhất 5 binh sỹ thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 22/7, một nhóm đối tượng có vũ trang đã tấn công chốt kiểm soát Buketa Samee của Đại đội Biệt động quân số 4509 tại huyện Ra-ngae, tỉnh Narathiwat, miền Nam nước này.

Vụ tấn công đã khiến 5 binh sỹ thiệt mạng và 6 dân thường bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 18h45. Các đối tượng sử dụng một xe bán tải Nissan 4 cửa màu đen cùng hai xe máy để tiếp cận hiện trường.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nhóm tấn công gồm khoảng 10 người, trong đó 6 đối tượng ngồi trên thùng xe bán tải, mặc quần áo và đội mũ vành màu đen, sử dụng súng và bom ống tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Hai xe máy, mỗi xe chở hai người, di chuyển phía trước và phía sau xe bán tải để yểm trợ.

Vụ tấn công khiến 5 thành viên lực lượng Biệt động quân Thái Lan thiệt mạng. Ngoài ra, 6 dân thường bị thương do trúng đạn lạc, trong đó có hai trẻ em 10 tuổi và 3 tuổi. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn theo Quốc lộ 4055 hướng về huyện Chanae. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ tấn công đã bị đốt cháy tại huyện Si Sakhon, được cho là nhằm xóa dấu vết.

Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy các đối tượng đã lấy đi áo giáp chống đạn, băng đạn và một số vũ khí cá nhân của các binh sĩ thiệt mạng. Cơ quan chức năng cũng thu thập mảnh bom, vỏ đạn và các dấu vết ADN để phục vụ công tác điều tra.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, các cơ quan an ninh Thái Lan đã nhận được thông tin tình báo về khả năng các nhóm vũ trang tiến hành nhiều vụ tấn công tại các huyện Sukhirin, Si Sakhon, Rueso và Ra-ngae. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát an ninh tại các khu vực trọng điểm và đang mở chiến dịch truy bắt các đối tượng gây án.

Sau vụ tấn công, Bộ Tư lệnh Điều hành An ninh Nội địa (ISOC) Khu vực 4 tiền phương và Lực lượng Đặc nhiệm Narathiwat đã ra tuyên bố lên án vụ việc, đồng thời cam kết hỗ trợ đầy đủ gia đình các binh sỹ thiệt mạng và đưa các đối tượng gây án ra trước pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, khẩn trương hỗ trợ gia đình các nạn nhân và tiếp tục thúc đẩy tiến trình đối thoại hòa bình tại khu vực biên giới phía Nam./.

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