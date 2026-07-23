Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với Philippines, EU và Na Uy

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, ngày 23/7, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide.



Trong cuộc gặp với giữa Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Maria Theresa Lazaro, hai nhà ngoại giao đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao, đặc biệt trong việc tổ chức thành công chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines.



Hai bên nhất trí khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai kết quả chuyến thăm; tăng cường tin cậy chính trị; sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu.



Hai Bộ trưởng chia sẻ đánh giá tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp trong khi chủ nghĩa đa phương và các nguyên tắc nền tảng của quan hệ quốc tế đang chịu nhiều sức ép.

Trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục là hình mẫu thành công về hợp tác khu vực, duy trì đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm, qua đó góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.



Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò chủ trì của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung", đặc biệt là những nỗ lực duy trì đoàn kết, đồng thuận và thúc đẩy tiếng nói chung của ASEAN trước các diễn biến phức tạp, trong đó có việc thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình Trung Đông.



Bộ trưởng Maria Theresa Lazaro cảm ơn sự phối hợp và ủng hộ nhất quán của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong ASEAN.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường, nhất là trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hoạt động còn lại của Năm Chủ tịch ASEAN 2026.



Trao đổi về Biển Đông, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.



Cùng ngày, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc tiếp xúc song phương với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan.



Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ Việt Nam-EU, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của hợp tác song phương và nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU được thiết lập tháng 1/2026 phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung và bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.



Hai bên trao đổi sâu về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và nâng cao khả năng tự cường của chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và những biến động tại eo biển Hormuz làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng, vận tải biển và thương mại toàn cầu, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do, an ninh và an toàn hàng hải, bảo đảm các tuyến giao thông biển quốc tế thông suốt, đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường phối hợp nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, tài chính xanh, phát triển năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai bên cũng khẳng định ủng hộ các nỗ lực xây dựng COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.



Hai bên đồng thời nhất trí tăng cường đối thoại, phối hợp tháo gỡ và xử lý thỏa đáng các khó khăn, vướng mắc. Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông báo Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, trong đó có việc thực hiện các thỏa thuận đạt được sau chuyến làm việc của đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu tháng 3/2026; đề nghị EU đánh giá khách quan, đầy đủ những chuyển biến thực chất và biện pháp mới của Việt Nam, tiến tới sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các chuẩn mực quốc tế, đang phối hợp chặt chẽ với OECD trong quá trình đánh giá về minh bạch và trao đổi thông tin thuế; đề nghị EU ghi nhận các nỗ lực, tiến triển cụ thể của Việt Nam và xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế tại kỳ rà soát sớm nhất.



Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được trong triển khai EVFTA, hai bên nhất trí việc sớm hoàn tất phê chuẩn và đưa EVIPA vào thực thi sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác đầu tư, thu hút các dòng vốn chất lượng cao và tăng cường gắn kết lợi ích giữa Việt Nam với EU.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị EU tiếp tục thúc đẩy các quốc gia thành viên còn lại sớm phê chuẩn hiệp định.



Trong trao đổi về một số vấn đề quan tâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của quá trình phát triển; nhấn mạnh những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, mở rộng tiếp cận giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bình đẳng giới, và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là trong điều kiện một đất nước từng trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh và phải khắc phục những hậu quả hết sức nặng nề.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc trao đổi về các vấn đề còn khác biệt cần được tiến hành trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chân thành, thiện chí và xây dựng; tôn trọng đặc điểm lịch sử, điều kiện, hoàn cảnh và lựa chọn phát triển của mỗi bên, đồng thời ghi nhận khách quan những nỗ lực và thành quả mà mỗi bên đã đạt được.



Quang cảnh buổi gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Na Uy trong việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vào tháng 7/2026.



Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Na Uy, trong đó có cá nhân Bộ trưởng Espen Barth Eide, vào việc kết thúc thành công đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các quốc gia EFTA vào tháng 7/2026; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp đẩy nhanh rà soát pháp lý và hoàn tất các thủ tục cần thiết, hướng tới ký kết Hiệp định trong năm 2026.

Đây là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Na Uy nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng mời Bộ trưởng Espen Barth Eide thăm Việt Nam và Bộ trưởng Espen Barth Eide vui vẻ nhận lời.



Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Na Uy dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng thông tin về những thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Na Uy trong những lĩnh vực Na Uy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, nhất là năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế biển bền vững, công nghệ xanh, lưới điện thông minh, đào tạo nguồn nhân lực.



Về phần mình, Bộ trưởng Espen Barth Eide đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định Na Uy coi Việt Nam là một đối tác quan trọng và tin cậy tại khu vực; bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thiết thực, phù hợp với các mục tiêu phát triển của Việt Nam.



Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực, quốc tế. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp tích cực của Na Uy đối với ASEAN và khu vực, ủng hộ Na Uy tăng cường quan hệ với ASEAN, tiếp tục đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Bộ trưởng Espen Barth Eide khẳng định Na Uy coi trọng hợp tác với ASEAN và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để đưa quan hệ ASEAN–Na Uy ngày càng thực chất, hiệu quả./.

Việt Nam đề xuất tăng cường liên kết, nâng cao sức chống chịu trong hợp tác ASEAN+3 Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại.

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