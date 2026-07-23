Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ASEAN+3 về năng lượng và chống lừa đảo trực tuyến

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, diễn ra tại Manila (Philippines) ngày 23/7, Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác với các nước trong lĩnh vực an ninh năng lượng và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của cơ chế hợp tác ASEAN+3 trong thúc đẩy ổn định và thịnh vượng khu vực cũng như trên thế giới.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Motegi khẳng định Nhật Bản ủng hộ vai trò trung tâm, đoàn kết của ASEAN và Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản cũng nói rõ các nguyên tắc trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Nhật Bản khởi xướng có nhiều điểm tương đồng với AOIP.

Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ phối hợp với Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thông qua khuôn khổ ASEAN+3.

Cũng tại hội nghị, các bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường mạng lưới cung ứng năng lượng trong khu vực trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh vấn đề năng lượng, Nhật Bản cũng thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực nhằm ứng phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 diễn ra trong khuôn khổ chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại Manila (Philippines) từ ngày 18-24/7./.

Hội nghị AMM-59: ASEAN kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải Trong Tuyên bố chung được thông qua sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 diễn ra tại Manila, các nước thành viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải và hàng không.