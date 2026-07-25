Quốc vương Campuchia bỏ lệnh cấm xuất cảnh với cựu thủ lĩnh đối lập Kem Sokha

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 24/7 đã ký sắc lệnh Hoàng gia bãi bỏ lệnh cấm xuất cảnh kéo dài 5 năm đối với cựu thủ lĩnh đối lập Kem Sokha, trong khi các hình phạt bổ sung khác theo phán quyết của tòa án vẫn tiếp tục được duy trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sắc lệnh được ban hành theo đề nghị của Thủ tướng Hun Manet. Văn bản nêu rõ Quốc vương quyết định ân xá đặc biệt đối với hình phạt bổ sung cấm ông Kem Sokha, 73 tuổi, rời khỏi lãnh thổ Campuchia trong thời hạn 5 năm.

Lệnh cấm xuất cảnh này được áp dụng theo bản án hình sự cuối cùng số 790 của Tòa Phúc thẩm Phnom Penh ban hành ngày 30/4.

Tuy nhiên, sắc lệnh khẳng định việc ân xá chỉ giới hạn ở nội dung dỡ bỏ lệnh cấm đi lại ra nước ngoài và không làm thay đổi hay hủy bỏ các hình phạt bổ sung khác đã được tòa án tuyên.

Đây là động thái mới nhất liên quan đến ông Kem Sokha, tiếp nối sắc lệnh Hoàng gia ngày 25/5, theo đó ông được ân xá khỏi hình phạt tù giam.

Với quyết định mới, ông Kem Sokha không còn chịu sự hạn chế về việc xuất cảnh theo phán quyết của tòa án.

Tuy nhiên, các nghĩa vụ pháp lý và những hình phạt bổ sung khác không được đề cập trong sắc lệnh vẫn tiếp tục có hiệu lực./.

Tòa án Campuchia kết án ông Kem Sokha 27 năm tù vì tội phản quốc Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời thẩm phán Koy Sao tại tòa án ở Phnom Penh cho biết ông Kem Sokha bị kết án 27 năm tù vì tội thông đồng với người nước ngoài phạm tội ở Campuchia và những nơi khác.