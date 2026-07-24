Indonesia mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu M-346 F Block 20

Bộ Quốc phòng Indonesia mới đây đã ký hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu M-346 F Block 20 của tập đoàn Leonardo (Italy) nhằm phục vụ công tác huấn luyện phi công của Không quân nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cục trưởng Cục Thông tin Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Rico Ricardo Sirait, cho biết sở dĩ lựa chọn dòng máy bay M-346 F Block 20 là vì có khả năng đáp ứng yêu cầu huấn luyện phi công chiến đấu và phù hợp với học thuyết tác chiến phòng không của Lực lượng Vũ trang Indonesia (TNI).

Thương vụ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phi công và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của không quân nước này.

Phó Chủ tịch Ủy ban I của Hạ viện Indonesia, Dave Laksono, nhận định việc mua 12 máy bay M-346 F Block 20 là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa quốc phòng theo hướng bền vững.

Hoạt động mua sắm này được thực hiện trên cơ sở nhu cầu tác chiến, tính đồng bộ của hệ thống vũ khí và khả năng đáp ứng của đội ngũ nhân sự.

Cũng theo lời ông Dave, Indonesia luôn hướng tới các chương trình hợp tác quốc phòng mang lại lợi ích lâu dài, bao gồm chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển năng lực bảo dưỡng trong nước và thúc đẩy sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những năm gần đây, Indonesia liên tục triển khai các chương trình mua sắm quốc phòng quy mô lớn nhằm thay thế các dòng máy bay đã cũ và nâng cao năng lực tác chiến.

Theo kế hoạch, trong năm nay, nước này sẽ tiếp nhận lô đầu tiên trong hợp đồng mua 42 máy bay tiêm kích Rafale của Pháp, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các chương trình mua sắm tiêm kích F-15EX của Mỹ và phát triển tiêm kích KF-21 với Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng đang tăng cường đầu tư vào hệ thống radar, máy bay vận tải quân sự và các năng lực hỗ trợ tác chiến nhằm xây dựng lực lượng không quân hiện đại./.

Indonesia tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên từ Pháp Những máy bay Rafale thế hệ mới sẽ được biên chế cho Phi đội 12 (biệt danh "Báo đen") của Không quân Indonesia, đơn vị đang vận hành các máy bay chiến đấu hạng nhẹ Hawk 109/209 do Anh sản xuất.