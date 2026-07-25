Tìm thấy tàu chở 11 du khách châu Âu mất liên lạc tại Indonesia

Lực lượng chức năng Indonesia triển khai chiến dịch và giải cứu được 11 du khách châu Âu và 1 thành viên thủy thủ đoàn sau khi tàu cao tốc chở họ mất liên lạc tại vùng biển Vịnh Tomini, ngoài khơi tỉnh Gorontalo ở miền Đông Indonesia.



Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiếc tàu xuất phát từ một khu nghỉ dưỡng lặn biển ở tỉnh Trung Sulawesi vào sáng 24/7, hướng đến cảng Marisa thuộc tỉnh Gorontalo và dự kiến cập bến vào khoảng 11h cùng ngày. Tuy nhiên, phương tiện này đã không đến nơi theo lịch trình.



Ông Heriyanto, Giám đốc Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn tỉnh Gorontalo, cho biết cơ quan chức năng nhận được tin báo từ một hướng dẫn viên du lịch vào chiều 24/7 và lập tức mở chiến dịch tìm kiếm ngay trong đêm.



Sáng 25/7, công tác tìm kiếm được nối lại với quy mô lớn hơn. Ba đội cứu hộ được triển khai dọc tuyến hành trình dự kiến của con tàu và các vùng biển lân cận, cùng sự hỗ trợ của hàng chục nhân viên cứu nạn, thiết bị lặn và thiết bị bay không người lái tích hợp camera ảnh nhiệt.

Cơ quan Khí tượng Indonesia cho biết thời tiết tại khu vực nhìn chung khá thuận lợi, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn do gió mạnh và sóng biển cao tới 2,5 m. Hiện công tác tìm kiếm thuyền trưởng vẫn đang được tiến hành.



Quốc đảo Indonesia có tới hơn 17.000 hòn đảo, nơi giao thông đường biển đóng vai trò huyết mạch. Tuy nhiên, các vụ tai nạn hàng hải vẫn xảy ra khá thường xuyên do điều kiện thời tiết bất lợi, phương tiện chở quá tải hoặc chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn./.

Indonesia đóng cửa tuyến du lịch biển nổi tiếng nhất sau tai nạn tàu du lịch Indonesia đã đóng cửa đảo Padar và Komodo để đảm bảo an toàn sau vụ tai nạn tàu du lịch khiến 4 du khách Tây Ban Nha mất tích trong điều kiện thời tiết xấu.

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