Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng điện thoại và che, dán biển số

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, các đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng điện thoại và che, dán biển số khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trong đêm 14/11, rạng sáng 15/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 336 triệu đồng, tạm giữ 19 phương tiện và trừ điểm Giấy phép lái xe 79 trường hợp.

Trong đó, 74 trường hợp người điều khiển môtô vi phạm liên quan đến biển số (không gắn biển số; biển số không rõ chữ số, bị che, dán; biển số bị bẻ cong, thay đổi hình dạng, màu sắc; gắn biển số không đúng đăng ký hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp); 42 trường hợp người điều khiển mô tô sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Ghi nhận tại nút giao Tôn Đức Thắng-Cát Linh, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đã tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp với chốt kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Chỉ trong ít phút, tổ công tác phát hiện Anh P.C.T (sinh năm 1996, trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội) sử dụng khẩu trang để đeo cho biển số xe máy; anh P.V.K (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Nghệ An) vừa sử dụng điện thoại, vừa điều khiển môtô lưu thông trên đường, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, chỉ ra đúng lỗi vi phạm và lập biên bản xử lý.

Tại khu vực trung tâm, các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cũng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp sử dụng điện thoại khi đang lái xe, che-dán biển số, đáng chú ý, có khá nhiều tài xế xe ôm công nghệ vi phạm.

Trên tuyến Võ Chí Công, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) sử dụng thiết bị nghiệp vụ, ghi hình xử lý loạt tài xế che - dán biển số.

Việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông.

Chỉ một vài giây mất tập trung khi nhìn vào màn hình điện thoại cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý tình huống, gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh.

Thời gian gần đây, với sự xuất hiện của camera AI tại hầu khắp các ngã tư trên địa bàn Hà Nội, tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình che, dán hoặc làm mờ biển số để tránh sự ghi nhận của camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khá phổ biến.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tra tai nạn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô và từ 800.000 đồng-1 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20-22 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô và từ 10-14 triệu đồng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm Giấy phép lái xe theo quy định.

Thông qua việc triển khai đồng loạt các tổ tuần tra, huy động tối đa lực lượng, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Qua đó, Công an thành phố đề nghị người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không che, dán, làm mờ biển số; đồng thời có trách nhiệm giữ an toàn cho bản thân và cho những người cùng tham gia giao thông./.

