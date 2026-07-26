Không ngừng vun đắp, gìn giữ tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Quan hệ láng giềng Việt Nam-Campuchia là tài sản quý giá

Là hai nước láng giềng gần gũi với nhiều điểm tương đồng, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây gần 60 năm, mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng được hun đúc, kết tinh từ những năm tháng cùng nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, cho đến giai đoạn hồi sinh, tái thiết đất nước.

Năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương là "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

Với định hướng đó, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Hai nước luôn đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Nền tảng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, vững chắc trong gần 60 năm qua chính là cơ sở để đặt niềm tin vào một tương lai ngày càng tươi sáng, vào sự phát triển bứt phá toàn diện, hiệu quả và thực chất của quan hệ Việt Nam-Campuchia trong bối cảnh mới.

Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác song phương. Các chuyến thăm gần đây có thể kể đến như: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia (tháng 2/2026); Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ (ngày 19/2/2026); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú thăm chính thức Campuchia (tháng 4/2026); Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm và làm việc tại Campuchia (tháng 5/2026); Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-48 tại Philippines (ngày 7/5/2026); Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang có chuyến công tác tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 2 giữa Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam (tháng 6/2026)…

Về phía Campuchia, gần đây có: Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (tháng 9/2025); Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Men Sam An tới Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV (tháng 1/2026); Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 (tháng 6/2026)…

Các chuyến thăm lẫn nhau là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo hai bên không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia trên tinh thần "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

Đặc biệt, cơ chế Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, thể hiện sự gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, góp phần ngày càng củng cố sự tin cậy chính trị, định hướng và thống nhất phương hướng hợp tác lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia.

Mới đây nhất, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm đã diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào (ngày 6/2/2026).

Tại đây, lãnh đạo hai nước Việt Nam-Campuchia đã đạt nhất trí cao về các vấn đề cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó củng cố quan hệ chính trị là nền tảng định hướng cho quan hệ hai Đảng, hai nước; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh của mỗi nước; tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia.

Riêng tại Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào ngày 6/2/2026, ba Người đứng đầu ba Đảng đã thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Ngoài ra, hai bên cũng duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương quan trọng khác. Gần đây, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 (ngày 27 và 28/11/2025 tại Phnom Penh) và Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học-kỹ thuật lần thứ 21 (ngày 9/12/2025 tại Siem Reap).

Lực lượng Quân y hai nước Việt Nam-Campuchia phối hợp diễn tập Quân y chung. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước, giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy, buôn bán người, lừa đảo trực tuyến, qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của hai nước cũng như khu vực.

Ngoài cơ chế hợp tác song phương, hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và Hợp tác Tiểu vùng Mekong, góp phần vào nỗ lực chung của ASEAN trong gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và quốc tế.

Hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Trên nền tảng vững chắc là sự tin cậy về mặt chính trị cùng tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển hiệu quả trên nhiều lĩnh vực khác.

Kinh tế, thương mại và đầu tư là động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, là trọng tâm hợp tác giữa hai nước từ nay đến năm 2030. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình khoảng 10 tỷ USD/năm trong vài năm gần đây và đạt 11,3 tỷ USD năm 2025; 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 6,86 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

Việt Nam là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Campuchia với 229 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, đứng thứ hai trong 85 địa bàn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài (sau Lào) và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản).

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Metfone (Viettel Cambodia), THACO AGRI, Angkor Milk… tiếp tục làm ăn, kinh doanh có hiệu quả tại Campuchia, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.

Hợp tác du lịch giữa hai nước cũng phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là nguồn khách quốc tế hàng đầu của Campuchia, trong khi lượng khách Campuchia đến Việt Nam luôn nằm trong nhóm thị trường quan trọng của ngành du lịch Việt Nam.

Năm 2025, Việt Nam có 1,22 triệu lượt du khách tới Campuchia (đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia); và đón gần 700.000 lượt du khách Campuchia. Đây là những nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế toàn diện trong thời gian tới.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục-đào tạo, giao thông-vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức. Gần đây nhất, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Campuchia, diễn ra từ ngày 25-30/6/2026.

Thông qua các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, kết nghĩa địa phương, sự hiểu biết, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước nhất là thế hệ trẻ ngày càng được tăng cường, trở thành nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Tăng cường hợp tác trên kênh Nghị viện

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp trên các kênh Đảng và Nhà nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội, Thượng viện Campuchia cũng không ngừng phát triển.

Kể từ thời điểm lần đầu ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vào năm 2007 đến nay, Thỏa thuận đã được sửa đổi, bổ sung và ký mới vào năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế của quan hệ giữa hai Quốc hội.

Hai bên đã tập trung trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chuyên trách của hai Quốc hội, tạo thuận lợi cho nghị sĩ hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; cùng phối hợp thúc đẩy các chính sách pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp, kiều dân, người lao động hai nước sinh sống, học tập và kinh doanh tại mỗi nước.

Gần đây, nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva (Thụy Sĩ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary ngày 29/7/2025.

Sáng 29/7/2025, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Geneva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai bên đã nhất trí củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các kênh; tăng cường kết nối lãnh đạo trẻ hai nước, phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Việt Nam-Campuchia.

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nghị sỹ trẻ, nữ Nghị sỹ của hai nước để trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, nhất là trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật. Phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, hai bên nhất trí phối hợp giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết.

Với đà phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026 của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary là một hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary tiếp tục khẳng định sự coi trọng việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.

Đây cũng là cơ hội để hai bên tiếp tục rà soát kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đối ngoại nghị viện nhằm định hướng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chuyến thăm được kỳ vọng tiếp tục tạo ra động lực mới cho hợp tác giữa hai nước nói chung, Quốc hội hai nước nói riêng trong thời gian tới, góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển./.

Đối ngoại nghị viện thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nghị viện và làm sâu sắc quan hệ song phương.