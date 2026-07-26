Mỹ: Giải độc đắc Mega Millions tăng lên 800 triệu USD

Giải độc đắc xổ số Mega Millions của Mỹ đã tăng lên 800 triệu USD, sau kỳ quay tối 24/7 theo giờ địa phương không xác định được người trúng giải cao nhất, đánh dấu 37 kỳ quay liên tiếp không có vé trúng độc đắc và đưa giải thưởng này vào nhóm 10 giải Mega Millions lớn nhất từ trước đến nay.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, các số trúng thưởng của kỳ quay gồm 2, 5, 42, 44 và 60, số Mega Ball là 1. Không có vé nào trùng khớp cả 5 số cùng Mega Ball để giành giải độc đắc trị giá 743 triệu USD của kỳ quay này.

Tuy không có người trúng giải cao nhất, vẫn có 13 vé trúng bốn số và Mega Ball, với giá trị giải thưởng từ 20.000-40.000 USD, tùy lựa chọn nhân thưởng của người chơi. Bang California có nhiều vé trúng giải hạng 3 nhất với 5 vé.



Người trúng giải độc đắc Mega Millions gần đây nhất là Happy Trails Trust tại bang Ohio, nhận giải 60 triệu USD trong kỳ quay ngày 17/3. Theo ban tổ chức, xác suất trúng giải độc đắc Mega Millions là 1/290,5 triệu. Kỳ quay tiếp theo sẽ diễn ra vào tối 28/7 với giải thưởng ước tính 800 triệu USD.



Trong khi đó, giải độc đắc Powerball cũng đã tăng lên khoảng 600 triệu USD cho kỳ quay ngày 25/7, sau gần 3 tháng chưa có người trúng giải cao nhất.



Giới quan sát cho rằng các giải độc đắc liên tục tăng cao đã góp phần thu hút lượng lớn người chơi trên toàn nước Mỹ, đồng thời tạo nguồn thu đáng kể cho các chương trình giáo dục và phúc lợi công tại nhiều bang thông qua doanh thu bán vé số.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tham gia với tinh thần giải trí, do xác suất trúng giải độc đắc vẫn ở mức rất thấp./.

Một nhạc sĩ trúng giải độc đắc xổ số Powerball 1,7 tỷ USD tại đất Mỹ Giải độc đắc Powerball đã tăng lên tới 1,7 tỷ USD dịp Giáng sinh năm nay, trở thành một trong những giải xổ số lớn nhất lịch sử Mỹ và một nhạc sỹ 71 tuổi đã trúng giải với xác suất 1/292,2 triệu.

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