Đức xác định danh tính kẻ lao xe vào đám đông ở Berlin

Ngày 26/7, người phát ngôn cảnh sát Đức Florian Nath cho biết đã xác định danh tính kẻ tình nghi thực hiện vụ lao xe ôtô vào đám đông gần khu vực diễn ra Lễ hội Tự hào của cộng đồng LGBT (Christopher Street Day - CSD) ở thủ đô Berlin, nhưng chưa bắt giữ được đối tượng được cho là có liên hệ với mạng lưới Hồi giáo cực đoan này.



Theo người phát ngôn Nath, cảnh sát cũng đã phát hiện 1 phương tiện bị bỏ lại ở khu vực cách nơi diễn ra sự kiện trên khoảng vài trăm mét.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm đối tượng tình nghi với sự hỗ trợ của nhiều trực thăng được trang bị camera ảnh nhiệt.



Trước đó, tối 25/7, một xe ôtô đã lao vào đám đông tại khu vực công viên Tiergarten, trung tâm thủ đô Berlin, khiến 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Trong số những người bị thương có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra gần khu vực Lễ hội Tự hào của cộng đồng LGBT, buộc ban tổ chức phải chấm dứt sự kiện trước thời hạn và sơ tán hàng trăm nghìn người tham dự.



Trong phát biểu rạng sáng 26/7, Thị trưởng Berlin Kai Wegner đã lên án vụ việc, cho rằng “sự tự do của thành phố đã bị tấn công theo cách khủng khiếp nhất.”

Trong khi đó, Thủ tướng Friedrich Merz cùng ngày cam kết sẽ trừng phạt đối tượng thực hiện vụ lao xe trên.



Trong những năm gần đây, nước Đức đã chứng kiến nhiều vụ tấn công bạo lực tại các khu vực công cộng. Vụ đâm dao hồi tháng 2/2025 tại khu vực đài tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng người Do Thái (Holocaust) ở Berlin, ngay gần hiện trường vụ việc hôm 25/7, đã khiến 1 du khách Tây Ban Nha bị thương nặng.

Một người đàn ông người Syria tên là Wassim Al M. đã bị kết án 13 năm tù hồi tháng 3 vì vụ tấn công này. Theo phán quyết của tòa án, Wassim Al M. hành động nhân danh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.



Tháng trước, bác sỹ tâm thần người Saudi Arabia Taleb Jawad al-Abdulmohsen cũng đã bị kết án chung thân vì sát hại 6 người và làm bị thương hơn 300 người sau khi lao xe ôtô vào đám đông tại khu chợ Giáng sinh năm 2024 ở thành phố Magedburg./.

Đức: Xe ôtô lao vào đám đông khiến nhiều người thương vong Thị trưởng thành phố Leipzig, ông Burkhard Jung cho biết 2 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một chiếc ôtô lao thẳng vào đám đông người đi bộ.

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