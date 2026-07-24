Hơn 140 người chết và mất tích ngoài khơi Mauritania

Ngày 24/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết ít nhất 143 người di cư và tị nạn đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một con thuyền trôi dạt suốt 25 ngày ngoài khơi Mauritania trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới châu Âu.

Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của tuyến di cư từ Tây Phi tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Theo UNHCR, con thuyền xuất phát từ Bafuloto (Gambia) và được lực lượng cứu hộ đưa vào cảng Nouadhibou của Mauritania ngày 18/7. Khi được phát hiện, trên thuyền chỉ còn 38 người sống sót cùng nhiều thi thể. Trong số những người được cứu có hai trẻ em đã mất toàn bộ người thân trong chuyến đi và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Giới chức Mauritania cho biết con thuyền chở khoảng 160 người khi rời Gambia nhưng bị hết nhiên liệu, khiến phương tiện lênh đênh trên biển nhiều tuần. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ước tính 122 người vẫn mất tích.

UNHCR cho biết các nạn nhân chủ yếu đến từ các quốc gia châu Phi cận Sahara. Cơ quan này bày tỏ quan ngại sâu sắc khi thảm kịch xảy ra chỉ vài ngày sau ba chiến dịch cứu hộ khác ngoài khơi Mauritania, trong khoảng thời gian từ ngày 14-18/7, đã cứu được 387 người trên các thuyền gặp nạn. Ngoài ra, một người khác cũng đã tử vong trên một tàu cập cảng Mauritania ngày 14/7.

Theo UNHCR, tuyến đường vượt Đại Tây Dương từ Tây Phi đến quần đảo Canary hiện là một trong những tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới do quãng đường dài, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tình trạng sử dụng các tàu thuyền quá tải, không bảo đảm an toàn.

Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư vào giáo dục, tạo việc làm và mở rộng các con đường di cư hợp pháp nhằm giảm áp lực di cư bất thường.

Mauritania hiện là một trong những điểm xuất phát chính của người di cư từ Tây Phi sang châu Âu. Những năm gần đây, nước này đã tăng cường kiểm soát biên giới và hoạt động chống đưa người di cư trái phép với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU).

Mặc dù số người đến quần đảo Canary đã giảm đáng kể, các tổ chức quốc tế cảnh báo việc siết chặt kiểm soát đang khiến nhiều người buộc phải lựa chọn các hành trình dài hơn và nguy hiểm hơn dọc bờ biển Tây Phi, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các thảm kịch trên biển.

Vụ việc mới nhất tiếp tục làm nổi bật thách thức nhân đạo dai dẳng đối với châu Âu và các quốc gia Tây Phi trong việc xử lý các dòng di cư bất hợp pháp, đồng thời cho thấy nhu cầu tăng cường phối hợp quốc tế nhằm bảo đảm an toàn cho người di cư và giải quyết các nguyên nhân kinh tế -xã hội khiến người dân phải rời bỏ quê hương./.

Thêm nhiều người di cư mất tích khi vượt Địa Trung Hải từ Algeria sang châu Âu Tổ chức Alarm Phone thông báo ít nhất 12 người di cư mất tích trên Địa Trung Hải sau khi rời Algeria, trong bối cảnh làn sóng vượt biển sang Tây Ban Nha gia tăng bất chấp rủi ro.