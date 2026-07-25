Báo cáo mới hé lộ "ngưỡng thu nhập hạnh phúc" tại nhiều quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng nếu có thể quy đổi, "giá" của hạnh phúc tại Canada được ước tính lên tới 155.850 CAD (khoảng 113.755 USD), đưa quốc gia Bắc Mỹ này trở thành nơi có "chi phí hạnh phúc" cao thứ 14 thế giới.

Đây là kết quả một nghiên cứu do công ty dịch vụ tài chính số Remitly vừa thực hiện, dựa trên nghiên cứu khoa học của Đại học Purdue (Mỹ) công bố năm 2018 về mối quan hệ giữa thu nhập và mức độ hạnh phúc, đồng thời được điều chỉnh theo sức mua và lạm phát của từng quốc gia.



Để tính toán "giá hạnh phúc," Remitly sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu của Đại học Purdue kết hợp với Chỉ số Đánh giá Cuộc sống (Life Evaluation Index) của công ty phân tích dữ liệu Gallup (Mỹ), vốn đo lường mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân trên toàn cầu.



Theo nhóm nghiên cứu, mỗi quốc gia đều có một "điểm bão hòa hạnh phúc" - mức thu nhập mà sau đó, việc kiếm thêm tiền gần như không còn giúp cải thiện đáng kể cảm nhận về hạnh phúc của một cá nhân.

Từ ngưỡng này, Remitly quy đổi sang tiền tệ của từng quốc gia dựa trên tỷ lệ sức mua (PPP) do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố, sau đó chuyển đổi sang USD để tiện so sánh.



Xếp đầu danh sách là Iceland với mức thu nhập cần thiết để đạt "điểm bão hòa hạnh phúc" lên tới 163.579 USD mỗi năm. Tiếp theo là Australia, Thụy Sĩ, New Zealand và Mỹ.

Canada đứng thứ 14 với mức thu nhập tương đương 155.850 CAD, xếp sau Phần Lan và Áo nhưng cao hơn Bỉ và Ireland. Ở chiều ngược lại, Ethiopia là quốc gia có "chi phí hạnh phúc" thấp nhất, chỉ khoảng 10.176 USD.



Ngay trong nội bộ Canada, mức thu nhập cần thiết để đạt ngưỡng hạnh phúc cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các thành phố. Victoria, Vancouver và Toronto là ba địa phương có "giá hạnh phúc" cao nhất, dao động từ 167.000-170.000 CAD mỗi năm.

Trong khi đó, Kingston đứng cuối bảng khảo sát với mức hơn 140.000 CAD, thấp nhất trong số 19 thành phố được nghiên cứu.



Nghiên cứu cũng chỉ ra một điểm đáng chú ý rằng Slovenia là quốc gia duy nhất mà mức lương trung bình hằng năm đủ để đạt ngưỡng thu nhập được cho là mang lại hạnh phúc. Với thu nhập bình quân khoảng 42.754 USD/năm, người dân nước này có thể vượt mức "chi phí hạnh phúc" được ước tính là 36.769 USD.



Trong khi đó, tại Luxembourg, dù có mức lương bình quân thuộc nhóm cao nhất thế giới (109.900 USD/năm), con số này cũng chỉ đáp ứng khoảng 92,8% ngưỡng thu nhập cần thiết để đạt "điểm bão hòa hạnh phúc."



Đối với Canada, mức lương trung bình khoảng 50.500 USD mỗi năm chỉ tương đương 44,4% mức thu nhập được nghiên cứu cho là đủ để mang lại hạnh phúc.

Tại Ecuador, nơi thu nhập bình quân chỉ khoảng 6.500 USD/năm, người lao động sẽ phải làm việc hơn ba năm mới đạt được mức thu nhập 19.700 USD được xem là ngưỡng "hạnh phúc" của quốc gia này.



Mặc dù mang tính tham khảo và có phần hài hước, nghiên cứu một lần nữa cho thấy thu nhập có thể góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, song không phải là yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc của mỗi con người./.

WB: Philippines gần đạt ngưỡng thu nhập trung bình cao Philippines được dự báo tiệm cận ngưỡng thu nhập trung bình cao, làm rõ thêm thông tin trước đó khi tổ chức này nêu rằng GNI bình quân đầu người của nước này đã chạm ngưỡng phân loại.

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