Iran quyết không lùi bước trước “những lời đe dọa” của Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/7 tuyên bố Tehran sẽ không chịu khuất phục hay “chấp nhận những lời đe dọa” của Mỹ.

Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rào cản đối với tiến trình đàm phán hòa bình chính là “cách tiếp cận của phía Mỹ."

Ông nêu rõ “bảo vệ lợi ích của Iran ở eo biển Hormuz là một trong những nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi cam kết thực hiện những nguyên tắc đó."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Araghchi cũng xác nhận những cuộc tham vấn giữa Iran “với Nga và Trung Quốc vẫn đang liên tục diễn ra." Theo đó, phía Iran “thường xuyên trao đổi với những người bạn ở Trung Quốc và Nga bất cứ khi nào có cơ hội."

Trong một động thái khác có liên quan, người phát ngôn phong trào Houthi tại Yemen ngày 24/7 khẳng định lực lượng này không hề ngăn chặn giao thông qua eo biển chiến lược Bab al-Mandeb - tuyến hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Houthi ban bố lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia vào đầu tuần này.

Theo nhà đàm phán hàng đầu của Houthi - ông Mohammed Abdusalam, “không có việc đóng cửa Bab al-Mandeb như một số người đang đồn đoán." Lập trường của Houthi là “chỉ thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải giới hạn và chỉ gây ảnh hưởng tới phía Saudi Arabia."

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng ngày cho biết tổ chức này đang “hết sức quan ngại” sau vụ Houthi tấn công các tàu chở dầu ở Biển Đỏ, dẫn đến nguy cơ xuất hiện một mặt trận mới trong cuộc chiến tại Trung Đông.

Theo người phát ngôn trên, “cuộc tấn công vào các tàu thương mại, mà phía Houthi thừa nhận thực hiện, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng khu vực và mở rộng vòng xoáy leo thang hiện nay."

Liên hợp quốc lo ngại “các hành động thù địch gia tăng tại Yemen sẽ làm suy yếu triển vọng hòa bình, đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, nhân đạo và môi trường đối với khu vực và cả các vùng lân cận."

Cũng trong ngày 24/7, Chính phủ Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Iran Babak Zanjani cùng một mạng lưới tài chính bị cáo buộc hỗ trợ Tehran né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế và hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết các biện pháp mới nhằm vào 4 cá nhân và 9 tổ chức có liên quan đến hoạt động của ông Zanjani. Washington cho rằng mạng lưới này đã giúp chính quyền Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế bất chấp lệnh cấm vận.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, động thái trên là một phần trong chiến dịch gia tăng sức ép đối với Iran sau những vụ tấn công tàu thuyền thương mại qua eo biển Hormuz và các nước láng giềng trong khu vực.

Chính phủ Mỹ đồng thời kêu gọi các chính phủ và tổ chức tài chính trên thế giới không thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức có liên quan đến ông Zanjani hoặc các mạng lưới mà Washington cho là hỗ trợ bộ máy an ninh của Iran.

Theo giới quan sát, các biện pháp trừng phạt mới phản ánh chủ trương của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua biện pháp nhắm vào các mạng lưới tài chính và vận chuyển bị cáo buộc giúp Tehran né tránh lệnh cấm vận. Động thái này được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran trong bối cảnh tình hình an ninh tại Vùng Vịnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp./.

Mỹ tiếp tục không kích Iran đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp, trong khi đó phía Iran tuyên bố sẵn sàng triển khai các chiến lược mới.