Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đỏ

Ngày 23/7, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đỏ, lên án vụ tấn công vào 2 tàu của Saudi Arabia và cảnh báo rằng sự leo thang quân sự gần đây có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình và đẩy Yemen trở lại xung đột rộng lớn hơn.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg bày tỏ lo ngại về việc nối lại các cuộc tấn công và làm gián đoạn hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ.

Ông nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ những thành quả đạt được theo thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Yemen và lực lượng Houthi do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022; cảnh báo rằng bạo lực tiếp diễn có thể kéo Yemen sâu hơn vào tình trạng bất ổn khu vực.

Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez cũng lên án các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền quốc tế trong khu vực Biển Đỏ là "không thể biện minh" và đe dọa tính mạng của các thủy thủ, an ninh thương mại hàng hải và chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhấn mạnh Biển Đỏ là hành lang hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế, ông cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp tục vào tàu thuyền có nguy cơ làm leo thang căng thẳng, làm gián đoạn thêm các tuyến đường thương mại và làm suy yếu quyền tự do hàng hải; và kêu gọi các nhà khai thác tàu "đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro" trước khi đi qua khu vực này.

Tổng thư ký Dominguez cũng bày tỏ lo ngại về khả năng ô nhiễm do các sự cố ở Biển Đỏ gần đây và ở eo biển Hormuz trước đó; cho biết IMO sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cùng ngày, Liên minh châu Phi (AU) đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thương mại trên Biển Đỏ do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành, đồng thời cảnh báo các hành động này là sự leo thang nguy hiểm, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Trong tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf bày tỏ sự đoàn kết với Saudi Arabia, đồng thời khẳng định quyền tự do hàng hải và sự an toàn trong hoạt động vận tải hàng hóa thương mại phải được tôn trọng đầy đủ theo luật pháp quốc tế; nhấn mạnh an ninh trên các tuyến vận tải qua Biển Đỏ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với châu Phi.

Bày tỏ chung quan ngại với AU, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Algeria nhấn mạnh vụ tấn công là hành động vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế liên quan đến quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quốc tế, đồng thời đe dọa trực tiếp đến an ninh và ổn định của toàn khu vực.

Chính phủ Algeria cũng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các giải pháp đối thoại nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và ổn định khu vực.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên Biển Đỏ và các tuyến hàng hải chiến lược tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, khiến nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải biển và thương mại quốc tế tiếp tục gia tăng.

Tình hình hiện nay đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn lưu thông qua hai tuyến vận tải chiến lược là eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu thô và hàng hóa thương mại của thế giới. Giá dầu thế giới đã tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng, trong bối cảnh thị trường lo ngại xung đột sẽ tiếp tục lan rộng./.



EU lên án Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ Các cuộc tấn công của Houthi đã buộc nhiều hãng vận tải biển lớn phải chuyển hướng cho tàu đi qua Mũi Hảo Vọng, làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian vận chuyển hàng hóa toàn cầu.