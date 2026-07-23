EU lên án Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ

Ngày 23/7, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas, đã yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen ngừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ sau khi có 2 tàu của Saudi Arabia bị lực lượng này tấn công.



Tuyên bố của bà Kallas nêu rõ vụ tấn công vào tàu chở dầu ở Biển Đỏ là “không thể chấp nhận được, bất hợp pháp và làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã bất ổn trong khu vực.”

Bà nhấn mạnh: "Lực lượng Houthi phải ngừng tất cả các hành động gây nguy hiểm cho vận tải biển quốc tế và tính mạng của các thủy thủ". Cũng theo bà Kallas, phái bộ hải quân của EU được triển khai ở Biển Đỏ để giúp các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy quan trọng này "vẫn kiên định cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải cho tất cả mọi người."



Vụ tấn công vào tàu thuyền của Saudi Arabia ở Biển Đỏ đã mở thêm một mặt trận mới trong cuộc xung đột vốn đang hết sức căng thẳng ở Trung Đông và khiến giá dầu tăng vọt, làm dấy lên nguy cơ lạm phát sẽ gia tăng mạnh trở lại ở nhiều nơi.



Trong tuyên bố cùng ngày liên quan đến Houthi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có hành động quân sự mạnh mẽ chống lại lực lượng này và quy trách nhiệm cho Iran nếu Houthi tại Yemen tiếp tục tiến hành các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhắc lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Houthi cách đây một năm khi lực lượng này liên tiếp tấn công các tàu thương mại quốc tế; đồng thời nêu rõ nếu Houthi còn tiếp tục các vụ tấn công, Washington sẽ quy trách nhiệm cho Tehran.

Washington sẽ áp dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ không chỉ đối với Houthi mà cả Iran.



Các cuộc tấn công của Houthi đã buộc nhiều hãng vận tải biển lớn phải chuyển hướng cho tàu đi qua Mũi Hảo Vọng, làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian vận chuyển hàng hóa toàn cầu.



Đến nay, Iran chưa đưa ra bình luận về phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cũng như các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nhằm vào tàu của Saudi Arabia.

Trong khi đó, giới quan sát nhận định tuyên bố của ông Trump cho thấy Washington tiếp tục coi Iran là bên phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của Houthi và phát đi tín hiệu cứng rắn nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang bất ổn tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông.



Trong một diễn biến liên quan, Oman - một bên trung gian quan trọng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Saudi Arabia - cho biết đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán sau vụ tấn công ở Biển Đỏ.

Bộ Ngoại giao Oman cho biết đang phối hợp với Saudi Arabia, các bên ở Yemen và Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen nhằm nối lại tiến trình chính trị nhằm đạt được an ninh và ổn định trong khu vực"./.

Tàu chở LNG đầu tiên vượt eo biển Bab el-Mandeb bất chấp đe dọa từ Houthi Tàu GASLOG SALEM, sau khi dỡ lô LNG xuất khẩu từ Nigeria ở Bangladesh, đã tiếp tục hành trình qua Biển Đỏ, trở thành tàu LNG đầu tiên đi qua eo biển Bab el-Mandeb kể từ tháng 3/2026.

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