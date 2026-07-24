Mỹ tiếp tục không kích Iran đêm thứ 13 liên tiếp

Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp.

Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu lúc 18h45 (giờ miền Đông nước Mỹ), với mục tiêu "buộc Iran phải chịu trách nhiệm và làm suy giảm các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển."

CENTCOM cũng cho biết kể từ khi nối lại hoạt động phong tỏa hải quân đối với Iran hồi đầu tháng, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 12 tàu thương mại và ngăn một tàu ra vào các cảng hoặc khu vực ven biển của Iran.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc nối lại các chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Iran, trong đó có thể tiến hành các cuộc không kích với quy mô lớn hơn Chiến dịch Epic Fury được phát động hôm 28/2.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump tuyên bố mọi thiệt hại trong tương lai đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc tài sản liên quan sẽ được bồi thường bằng các tài sản của Iran hiện do Mỹ kiểm soát.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ rằng cho đến khi có thông báo mới, mọi khoản bồi thường phát sinh từ các thiệt hại nói trên sẽ được chi trả từ nguồn tiền của Iran đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không làm rõ những trường hợp cụ thể nào sẽ đủ điều kiện áp dụng cơ chế này.

Trong khi đó, phía Iran tuyên bố sẵn sàng triển khai các chiến lược mới nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 23/7, người phát ngôn Lục quân Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cho biết Tehran đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến cho các kịch bản khác nhau, bao gồm cả khả năng triển khai chiến dịch trên bộ nếu Mỹ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng ở khu vực miền Nam Iran.

Ông Akraminia cho rằng sau khi Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới. Ông đồng thời cảnh báo Iran sẽ áp dụng các biện pháp và chiến lược mới nếu Washington tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này./.

Mỹ - Iran leo thang chiến sự, nhiều quốc gia Trung Đông kích hoạt còi báo động Iran tuyên bố mở rộng tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait nhằm đáp trả hành động "bá quyền" của Washington. Các trận oanh tạc buộc nhiều quốc gia Trung Đông phải kích hoạt còi báo động.